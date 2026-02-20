Ubisoft: 40 Stellen bei Splinter-Cell-Studio in Toronto gestrichen

Ubisoft kündigt den Abbau von vierzig Arbeitsplätzen im Studio Toronto an, doch das Remake von Splinter Cell wird weiterentwickelt.

In einem Umfeld umfassender Umstrukturierungen setzt Ubisoft seine bereits angekündigten Sparmaßnahmen fort. Das Unternehmen bestätigt den Abbau von vierzig Arbeitsplätzen im Studio Toronto.

Die Entscheidung ist Teil eines größeren Kostensenkungsprogramms, das unter anderem die Schließung von Ubisoft Halifax sowie die Einstellung mehrerer Projekte umfasst, darunter das Remake von Prince of Persia The Sands of Time.

In einer Stellungnahme verweist Ubisoft darauf, dass die Maßnahme sorgfältig abgewogen worden sei und nicht die Leistungen der betroffenen Mitarbeiter widerspiegele. Das Unternehmen hebt hervor, dass umfassende Abfindungspakete und Unterstützungsangebote für die berufliche Neuorientierung bereitgestellt werden.

Die Umstrukturierung folgt auf eine Phase, in der Ubisoft verstärkt auf Live Service Konzepte gesetzt hatte, darunter Titel wie XDefiant, deren Entwicklung nicht die erwarteten Ergebnisse erzielte.

Trotz der Stellenkürzungen führt Ubisoft Toronto die Arbeit an mehreren Projekten fort. Dazu gehört das Remake des ersten Splinter Cell, das im Dezember 2021 angekündigt wurde und zu dem bislang kein Gameplay Material veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus unterstützt das Studio weiterhin die Entwicklung anderer Titel, darunter Rainbow Six Siege, das federführend von Ubisoft Montreal betreut wird.

In einer internen Mitteilung wird zudem bestätigt, dass Ubisoft Toronto ein zentraler Bestandteil verschiedener Codev Mandate und Serviceteams bleibt. Dazu zählt auch die Zusammenarbeit mit Ubisoft Montreal im Rahmen von Alice x Junction, einer Initiative zur gemeinsamen Umsetzung von Performance Capture für Zwischensequenzen in unterschiedlichen Ubisoft Produktionen.

Mit rund fünfhundert Mitarbeitern gehört Ubisoft Toronto zu den größten Studios des Unternehmens. Das Team war in leitender Funktion an Spielen wie Splinter Cell Blacklist, Watch Dogs Legion und Far Cry 6 beteiligt und übernahm eine wesentliche Rolle bei der narrativen Gestaltung von Star Wars Outlaws im Jahr 2024.

Die aktuellen Stellenkürzungen stehen im Zusammenhang mit einem branchenweiten Rückgang, der nach einem pandemiebedingten Wachstum zu zahlreichen Entlassungen geführt hat.