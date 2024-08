Ubisoft: 45 Stellen in den USA gestrichen

Die Kündigungen in der Spielebranche gehen weiter. Dieses Mal sind es Stellen bei Ubisoft in den USA, die fällig sind.

Die Spielebranche strauchelt weiterhin durch die Branche und so sehen sich Unternehmen zu weiteren Stellenstreichungen gezwungen. Dieses Mal betrifft es Ubisoft in den USA. 45 Stellen werden in San Francisco und in Cary (in North Carolina) gestrichen, wie zunächst Bloomberg berichtete und IGN später bestätigte.

Ein Sprecher des Unternehmens teilte in einem Statement mit, dass Ubisoft San Francisco und Red Storm Entertainment die betroffenen Geschäftsstellen darüber informiert hätten, dass 45 Mitarbeitern gekündigt werden musste. Hierbei hätte es sich um eine schwierige aber notwendige Entscheidung gehandelt, damit man der Zukunft des Unternehmens und der Ziele Rechnung tragen könne.

Für Red Storm Entertainment handelt es sich hierbei um einen weiteren Rückschlag, wurde doch erst im Mai erklärt, dass das Free-to-Play-Spiel Tom Clancy’s The Division Heartland auf Eis gelegt wurde. Aber auch anderweitig traf es die Ubisoft-Belegschaft in der Vergangenheit stark. So wurde im vergangenen Jahr zunächst im Mai 60 Mitarbeitern gekündigt, ehe im November 124 weitere gehen mussten.