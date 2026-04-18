Ubisoft: Insider – Far Cry geht durch die Hölle, Ghost Recon nach Resynced, Splinter Cell verschoben

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Ubisoft Insider Bericht enthüllt Probleme bei Far Cry und Zukunft großer Marken!

Neue Insider-Informationen aus dem Umfeld von Ubisoft zeichnen ein gemischtes Bild der aktuellen Projektlage und deuten auf größere Herausforderungen bei mehreren bekannten Marken hin. Die Angaben stammen von Brancheninsider Tom Henderson und sind offiziell nicht bestätigt.

Im Fokus steht dabei insbesondere die Far Cry-Reihe, die laut den Informationen aktuell „durch die Hölle geht“. Konkrete Details zu den Ursachen oder möglichen Auswirkungen wurden nicht genannt, jedoch deutet die Formulierung auf erhebliche Entwicklungsprobleme hin.

Parallel dazu soll das Remake von Rayman intern gut vorankommen und sich in einem positiven Zustand befinden. Deutlich weniger fortgeschritten scheint hingegen das Splinter Cell Remake zu sein, dessen Veröffentlichung laut Bericht nun erst für 2027 vorgesehen ist.

Auch zur langfristigen Planung gibt es Hinweise: Nach dem Remake von Assassin’s Creed IV Black Flag soll der nächste große Titel von Ubisoft im Bereich Ghost Recon angesiedelt sein.

Alle genannten Informationen basieren auf Gerüchten und wurden bislang nicht offiziell bestätigt.

Quelle
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24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Devilsgift 133915 XP Elite-at-Arms Silber | 18.04.2026 - 11:31 Uhr

    Splinter Cell noch weiter nach hinten? Ich ahne Böses.

    Black Flag Remake brauch ich nicht zwangsläufig, aber mal sehen.

    Ghost Recon dann bitte mehr wie Wildlands, das hat mir besser als Breakpoint gefallen.

    Ubi wird langsam aber sicher untergehen. Schade, hatte sehr viel Spaß mit ihren Games

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  2. Ralle89 125025 XP Man-at-Arms Gold | 18.04.2026 - 11:38 Uhr

    Splinter cell verschoben und schon ist es so gut wie eingestellt bei Ubisoft 😅

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    • Spaxarrow 13280 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 18.04.2026 - 13:05 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Verschoben, ins schwarze dunkle Lager ganz hinten in der Ecke ohne Licht 😂

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  4. ZombieGott79 91960 XP Posting Machine Level 1 | 18.04.2026 - 11:40 Uhr

    Ubi hat seine Seele verkauft. Die wahren mal wirklich für Innovatives Gameplay . Bis sie daraus ihre Formal daraus gemacht haben , wo sich gefühlt jedes Spiel gleich anfühlt.

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  5. LordofZinder007 20670 XP Nasenbohrer Level 1 | 18.04.2026 - 11:52 Uhr

    Wieso nicht einfach ein Splinter Cell Remake auf dem Niveau von Resident Evil 2 Remake. Das wär ein Traum.

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  6. ahjott 13870 XP Leetspeak | 18.04.2026 - 11:56 Uhr

    Auf das nächste FarCry bin ich echt gespannt. Hoffe die Struktur wird endlich mal zu einem linearen Verlauf geändert, das sind meiner Meinung nach die besten Parts in den FC Spielen. Die Open World ist zwar immer schön anzusehen aber macht vom Gameplay her meist wenig Spaß.

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  7. Drakeline6 209075 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.04.2026 - 12:03 Uhr

    Weitere Probleme bei ubisoft.
    Hört sich alles andere als gut an.

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  9. Xbox117 52880 XP Nachwuchsadmin 6+ | 18.04.2026 - 12:45 Uhr

    Bei Far Cry wundert es mich irgendwie gar nicht.
    Teil 6 war der bisher schwächste Teil der Reihe.
    Da muss gerade vom Bösewicht deutlich mehr kommen in Teil 7

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  10. Mech77 102915 XP Elite User | 18.04.2026 - 13:02 Uhr

    Wieder „Insider-News“… *gähn*

    Tipp: nehmt solche News einfach nicht ernst, genauso wenig wie diese „Insider“ und „Leaker“.

    Ubischrott ist halt Ubischrott. Man wird sehen, was bei rum kommt.

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    • Eisbaer2405 55175 XP Nachwuchsadmin 7+ | 18.04.2026 - 13:33 Uhr
      Antwort auf Mech77

      Vor allem ist alles erfunden. Das sind keine Insider sondern informierte Spekulanten. Das sind doch alles nur alte offizielle News neu aufgewärmt mit einem Doom Twist.

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