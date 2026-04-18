Ubisoft: Insider – Far Cry geht durch die Hölle, Ghost Recon nach Resynced, Splinter Cell verschoben

Neue Insider-Informationen aus dem Umfeld von Ubisoft zeichnen ein gemischtes Bild der aktuellen Projektlage und deuten auf größere Herausforderungen bei mehreren bekannten Marken hin. Die Angaben stammen von Brancheninsider Tom Henderson und sind offiziell nicht bestätigt.

Im Fokus steht dabei insbesondere die Far Cry-Reihe, die laut den Informationen aktuell „durch die Hölle geht“. Konkrete Details zu den Ursachen oder möglichen Auswirkungen wurden nicht genannt, jedoch deutet die Formulierung auf erhebliche Entwicklungsprobleme hin.

Parallel dazu soll das Remake von Rayman intern gut vorankommen und sich in einem positiven Zustand befinden. Deutlich weniger fortgeschritten scheint hingegen das Splinter Cell Remake zu sein, dessen Veröffentlichung laut Bericht nun erst für 2027 vorgesehen ist.

Auch zur langfristigen Planung gibt es Hinweise: Nach dem Remake von Assassin’s Creed IV Black Flag soll der nächste große Titel von Ubisoft im Bereich Ghost Recon angesiedelt sein.

Alle genannten Informationen basieren auf Gerüchten und wurden bislang nicht offiziell bestätigt.