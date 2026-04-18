Ubisoft: Insider – Far Cry geht durch die Hölle, Ghost Recon nach Resynced, Splinter Cell verschoben

Neue Insider-Informationen aus dem Umfeld von Ubisoft zeichnen ein gemischtes Bild der aktuellen Projektlage und deuten auf größere Herausforderungen bei mehreren bekannten Marken hin. Die Angaben stammen von Brancheninsider Tom Henderson und sind offiziell nicht bestätigt.
Im Fokus steht dabei insbesondere die Far Cry-Reihe, die laut den Informationen aktuell „durch die Hölle geht“. Konkrete Details zu den Ursachen oder möglichen Auswirkungen wurden nicht genannt, jedoch deutet die Formulierung auf erhebliche Entwicklungsprobleme hin.
Parallel dazu soll das Remake von Rayman intern gut vorankommen und sich in einem positiven Zustand befinden. Deutlich weniger fortgeschritten scheint hingegen das Splinter Cell Remake zu sein, dessen Veröffentlichung laut Bericht nun erst für 2027 vorgesehen ist.
Auch zur langfristigen Planung gibt es Hinweise: Nach dem Remake von Assassin’s Creed IV Black Flag soll der nächste große Titel von Ubisoft im Bereich Ghost Recon angesiedelt sein.
Alle genannten Informationen basieren auf Gerüchten und wurden bislang nicht offiziell bestätigt.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Splinter Cell noch weiter nach hinten? Ich ahne Böses.
Black Flag Remake brauch ich nicht zwangsläufig, aber mal sehen.
Ghost Recon dann bitte mehr wie Wildlands, das hat mir besser als Breakpoint gefallen.
Ubi wird langsam aber sicher untergehen. Schade, hatte sehr viel Spaß mit ihren Games
In Wildlands habe ich stunden versenkt und hatte riesen Spaß damit.
Breakpoint hingegen uff…
Bei Splinter Cell habe ich inzwischen auch meine Zweifel.
Splinter cell verschoben und schon ist es so gut wie eingestellt bei Ubisoft 😅
Verschoben, ins schwarze dunkle Lager ganz hinten in der Ecke ohne Licht 😂
Hört sich nicht so gut an.😯
Ubi hat seine Seele verkauft. Die wahren mal wirklich für Innovatives Gameplay . Bis sie daraus ihre Formal daraus gemacht haben , wo sich gefühlt jedes Spiel gleich anfühlt.
Wieso nicht einfach ein Splinter Cell Remake auf dem Niveau von Resident Evil 2 Remake. Das wär ein Traum.
Auf das nächste FarCry bin ich echt gespannt. Hoffe die Struktur wird endlich mal zu einem linearen Verlauf geändert, das sind meiner Meinung nach die besten Parts in den FC Spielen. Die Open World ist zwar immer schön anzusehen aber macht vom Gameplay her meist wenig Spaß.
Weitere Probleme bei ubisoft.
Hört sich alles andere als gut an.
Hoffe die bekommen noch ein sehr ordentliches Splinter Cell hin.
Bei Far Cry wundert es mich irgendwie gar nicht.
Teil 6 war der bisher schwächste Teil der Reihe.
Da muss gerade vom Bösewicht deutlich mehr kommen in Teil 7
Wieder „Insider-News“… *gähn*
Tipp: nehmt solche News einfach nicht ernst, genauso wenig wie diese „Insider“ und „Leaker“.
Ubischrott ist halt Ubischrott. Man wird sehen, was bei rum kommt.
Vor allem ist alles erfunden. Das sind keine Insider sondern informierte Spekulanten. Das sind doch alles nur alte offizielle News neu aufgewärmt mit einem Doom Twist.