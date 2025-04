Ubisoft: Aktie schmiert zweistellig nach Tencent-Deal ab

Autor:, in / Ubisoft

Eine neue Tochtergesellschaft für seine Spielemarken Assassin’s Creed, Far Cry und Tom Clancy’s Rainbow Six gründete Ubisoft in der vergangenen Woche.

Das chinesische Unternehmen Tencent steckt mit 1,16 Milliarden Euro mit drin, was einem Anteil von 25 % entspricht.

Die Nachricht über diesen Schritt kam auf dem Finanzmarkt nicht gut an. Die Aktie von Ubisoft fiel nach Bekanntgabe im zweistelligen Bereich.

Auf den Märkten der USA, Großbritannien und Frankreich fiel die Aktie um mindestens 11,80 %. In Frankreich sank die Aktie beispielsweise auf 11,16 Euro (-12,06 %).

Damit wurde auch der am Freitag erreichte Kursanstieg von 11 % gänzlich vernichtet.