Ubisoft: Aktienkurs fällt auf 15‑Jahres‑Tief – 95% Verlust in fünf Jahren

Ubisoft befindet sich in einer der schwierigsten Phasen seiner Unternehmensgeschichte. Der Aktienkurs des Publishers ist auf den niedrigsten Stand seit fast 15 Jahren gefallen und verlor allein am heutigen Morgen weitere 39 %.

Rückblickend ergibt sich ein noch drastischeres Bild: In den vergangenen fünf Jahren ist der Wert des Unternehmens um 95 % eingebrochen.

Der Absturz folgt auf eine Reihe tiefgreifender Umstrukturierungen, die Ubisoft im vergangenen und aktuellen Jahr eingeleitet hat. Dazu gehörten unter anderem die Streichung von sechs unangekündigten Spielen, interne Neuausrichtungen und Kostensenkungsmaßnahmen, die das Unternehmen wieder auf Kurs bringen sollten.

Statt einer Stabilisierung reagiert der Markt jedoch mit deutlicher Skepsis.

Die Entwicklung wirft Fragen über Ubisofts strategische Ausrichtung, die Pipeline kommender Titel und das Vertrauen der Investoren auf. Trotz großer Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry oder Rainbow Six scheint der Publisher aktuell nicht in der Lage zu sein, die Erwartungen des Marktes zu erfüllen oder klare Wachstumsimpulse zu setzen.

Ubisoft’s stock price is down to its lowest point in almost 15 years. It went down 39% just this morning, and 95% in the past 5 years. That’s after the company restructuring that included the cancellation of six games and more. pic.twitter.com/LAKA34KRrp — KAMI (@Okami13_) January 22, 2026