Ubisoft: Aktienkurs fällt auf 15‑Jahres‑Tief – 95% Verlust in fünf Jahren

Ubisoft befindet sich in einer der schwierigsten Phasen seiner Unternehmensgeschichte. Der Aktienkurs des Publishers ist auf den niedrigsten Stand seit fast 15 Jahren gefallen und verlor allein am heutigen Morgen weitere 39 %.
Rückblickend ergibt sich ein noch drastischeres Bild: In den vergangenen fünf Jahren ist der Wert des Unternehmens um 95 % eingebrochen.
Der Absturz folgt auf eine Reihe tiefgreifender Umstrukturierungen, die Ubisoft im vergangenen und aktuellen Jahr eingeleitet hat. Dazu gehörten unter anderem die Streichung von sechs unangekündigten Spielen, interne Neuausrichtungen und Kostensenkungsmaßnahmen, die das Unternehmen wieder auf Kurs bringen sollten.
Statt einer Stabilisierung reagiert der Markt jedoch mit deutlicher Skepsis.
Die Entwicklung wirft Fragen über Ubisofts strategische Ausrichtung, die Pipeline kommender Titel und das Vertrauen der Investoren auf. Trotz großer Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry oder Rainbow Six scheint der Publisher aktuell nicht in der Lage zu sein, die Erwartungen des Marktes zu erfüllen oder klare Wachstumsimpulse zu setzen.
Janu, wenn es später Geld gibt nicht ungewöhnlich.
Das jetzt Leute wie Okami13, due größtenteils damit beschäftigt sind MS oder Ubi runterzumachen, aufspringen wundert kaum.
Ist am Ende egal ob es nur ein Moment ist.
Zeigt sehr gut wie schlecht es Ubisoft geht, keinerlei Impulse oder positive Aussichten auf eine stabile Zukunft.
Avatar und Starwars kosten halt auch Lizenzen und waren halt nicht wirklich gut.
Assassins Creed Shadows war halt technisch und von der Story her ein Flop.
Das rächt sich dann halt irgendwann.
Es ist halt einfach zuviel jedes Jahr einen Teil zu bringen. Auch Call of Duty ist bei weitem nicht mehr das wars es war…
Finde ich schade hoffentlich bessert sich die Lage 🫣
Mir tut es um die ganzen ehemals deutschen Spielserien wie Anno, Siedler und Far Cry leid
Sind sie aber auch selber schuld wenn man jedem Franchise die gleiche Mechanik aufdrückt,spielen sich alle gleich die spielen egal ob Far Cry,AC oder Avatar zb
95% ist schon mehr als übel.
Ju, alles mittlerweile das selbe..
Bei Ghost Recon haben sie es bei Breakpoint auch probiert. Open World mit Loot System..
Tjoar, kam nicht gut an.. Ende vom Lied, es wurde lange nachgebessert bis der Ghost Modus stand und dadurch fiel ein komplettes Gebiet der Streichung zum Opfer.
Hmm, könnte also gerade ein Idealer Zeitpunkt sein um Aktien zu kaufen, mit der Hoffnung, dass es sich noch mal bessert bei Ubisoft.
Sie haben so viele gute Marken und so viele Studios. Welten erschaffen können sie auch, aber das generelle Gameplay 08/15 Copy Paste…
Am besten läuft’s wohl bei Anno und das wurde auch nur eingekauft.