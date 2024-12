Ubisoft: Aktionäre in Gesprächen über mögliche Übernahmebedingungen

Laut den Quellen von Reuters sind die Aktionäre von Ubisoft in Gesprächen über mögliche Übernahmebedingungen.

Ubisoft hatte in der jüngsten Vergangenheit finanzielle Schwierigkeiten und mit Verzögerungen bei wichtigen Spielveröffentlichungen zu kämpfen. Erst vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass XDefiant eingestellt und zwei Studios geschlossen werden. Möglicherweise beeinflussen diese Faktoren die aktuellen Überlegungen zu einer Übernahme.

Die Hauptaktionäre von Ubisoft, einschließlich der Gründerfamilie Guillemot, sollen angeblich Gespräche über die Bedingungen einer möglichen Übernahme des Unternehmens führen. Diese Verhandlungen könnten zu einer Privatisierung des französischen Videospielentwicklers führen.

Reuters berichtet: „Die Gespräche zwischen den beiden Parteien dauern an, da Tencent auch eine mögliche feindliche Übernahme von Ubisoft durch andere Investoren verhindern will, sagte die Person und fügte hinzu, dass Tencent geduldig bleiben und warten will, bis die Gründerfamilie einem Deal zustimmt.“

„Tencent könnte sich dafür entscheiden, seine Beteiligung an Ubisoft nicht zu erhöhen, da es seine derzeitige direkte Beteiligung von fast 10 % an Ubisoft für ausreichend hält, um die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen im Spielegeschäft aufrechtzuerhalten, fügte die Person hinzu.“

„Wir sind weiterhin bestrebt, Entscheidungen im besten Interesse aller unserer Interessengruppen zu treffen“, sagte ein Sprecher von Ubisoft. „In diesem Zusammenhang prüft das Unternehmen, wie wir bereits angedeutet haben, auch alle seine strategischen Optionen.“