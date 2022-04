Ubisoft: Alle Infos zum PvP-Battle-Arena-Spiel Project Q im Überblick

Ubisoft hat die Informationen zu Project Q bei der Ankündigung rar gehalten, allerdings ist wie üblich auf die Gaming-Gemeinschaft verlass. Es sind Informationen zum Spiel von einem Test hinter verschlossenen Türen durchgesickert.

Vorab einmal die offiziellen Informationen von Ubisoft:

Es wird ein Battle-Arena PvP-Spiel

Es ist kein reines Battle-Royale

Es wird verschiedene Modi geben, die allesamt unter dem Motto SPASS! stehen.

Das wirkt wie üblich schwammig und geheimnisvoll, die durchgesickerten Informationen bringen da etwas Licht ins Dunkel. Project Q befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, dementsprechend werden auch offene, oder geschlossene Beta-Tests noch eine Weile auf sich warten lassen. Ein Großteil der Daten stammen aus einem Gameplay Mitschnitt des angesprochenen Testlaufes.

In diesem Video lässt sich sehen, dass der Grafikstil dem von Knockout City oder Overwatch sehr ähnelt und man scheint auch bei der Ausrüstungswahl eine familienfreundlichere Herangehensweise anzustreben. Die Waffen, zwischen denen der Spieler wählen kann, sind z. B. Thors Hammer Mjölnir, eine Luchadora Maske oder ein Spielkartenset. Zur Ausrüstung gehören auch noch sogenannte „Wunder“, diese Wunder verschaffen euch einen Vorteil im Kampf, ähnlich der Ausrüstung oder Spezialausrüstung bei Call of Duty.

Es gibt beispielsweise einen Regenschirm, der euch vorübergehend unsichtbar macht oder einen Pflanzensamen, der euch Lebenspunkte zurückgibt. Die gesamte Ausrüstung, sowohl Waffen als auch Wunder scheinen über eine Cooldown-Mechanik und nicht über Munition zu funktionieren.

Aus dem Video gehen bis jetzt nur zwei Spielmodi hervor. Der erste nennt sich Showdown und ist ein Eliminierungsmodus indem es darum, geht das letzte überlebende Team zu sein. Der zweite Modus ist Battlezone, hier müssen die Spieler eine bestimmte Zone einnehmen und generieren Punkte so lange sich die Zone unter ihrer Herrschaft befindet. Beide Modi sind vom Grundsatz her nicht innovativ, sondern schon aus Spielen wie Gears of War (Wingman, King of the Hill) oder Call of Duty (Hauptquartier) bekannt.

Am Anfang jeder Runde hat der Spieler die Möglichkeit sich seinen Helden und seine Ausrüstung zusammenzustellen, aus verschiedenen Charakteren und pro Charakter verschiedene Outfits.

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:

nicht nur Battle-Royal, jedoch mindestens ein ähnlicher Modus

Charakterauswahl am Anfang jeder Runde

Waffen- und Wunderauswahl am Anfang jeder Runde

Familienfreundliche Optik

Waffen und Wunder sind per Cooldown reguliert

Teamgefechte, Ziel basiert und Eliminierung

frühe Entwicklungsphase

Testläufe bereits angekündigt

Hier findet ihr den Link zum Gameplay-Video solange es noch nicht von Ubisoft gesperrt wurde:

https://streamable.com/j722sj

Zuletzt gibt es noch Spekulationen über das Bezahlmodell von Project Q. Die Spekulationen beruhen auf der Tatsache, dass Ubisoft Bordeaux laut ihrer Webseite an einem nicht angekündigten Free-to-Play PvP Spiel arbeiten, wobei es sich vermutlich um Project Q handelt. Jedoch sind dies Spekulationen, die noch nicht offiziell bestätigt wurden.