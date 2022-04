Ubisoft: Angeblich vier bisher unangekündigte Spiele in der Mache

Autor:, in / Ubisoft

Aktuell soll Ubisoft zusätzlich vier weitere bisher unangekündigte Spiele in der Mache haben!

Tom Henderson hat bereits in einem umfangreichen Leak über 17 mögliche Spiele von Ubisoft berichtet, die in einem Showcase präsentiert werden sollen. Nun hat er bekannt gegeben, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass zusätzlich vier weitere unangekündigte Spiele bei Ubisoft in der Mache sind, ohne dabei auf die einzelnen Spiele einzugehen.

Allem Anschein nach arbeitet Ubisoft kräftig an neuem Spielenachschub und für Fans wird 2022 offensichtlich eine spannende Zeit.