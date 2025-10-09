Ubisoft: Assassin’s Creed-Spiel im US-Bürgerkrieg eingestellt – Bericht

Ein zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs spielendes Assassin’s Creed wurde laut Bericht eingestellt.

An einem ambitionierten neuen Teil der Spielreihe Assassin’s Creed soll Ubisoft gearbeitet haben. Es wurde im letzten Jahr aber in einem noch frühen Stadium der Entwicklung eingestellt.

Über Details zum eingestampften Spiel berichtet Game Files. Man verweist auf Interviews mit fünf ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern, die anonym darüber sprachen.

Als Kulisse für diesen Teil der Reihe hatte sich der Entwickler demnach mit dem amerikanischen Bürgerkrieg und dem späteren Wiederaufbau zwischen den 1860er- und 1870er Jahren beschäftigt.

Der spielbare Protagonist war ein schwarzer Mann. Den ehemaligen Sklaven aus dem Süden zieht es in den Westen, wo er sich ein neues Leben aufbaut. Nachdem er von den Assassinen rekrutiert wurde, kehrt er später wieder zurück in den Süden. Dort kämpft er für die Gerechtigkeit und setzt sich auch mit dem Ku-Klux-Klan auseinander.

Doch warum wurde das Spiel eingestellt?

Laut dem Bericht gab es zwei Gründe.

So habe die Geschäftsleitung in Paris das Spiel wegen der Kontroverse von Yasuke eingestellt, dem historisch inspirierten schwarzen Samurai aus Assassin’s Creed Shadows.

Ein anderer Grund war das politische Klima in den USA, welches sich zunehmend anspannte. Eine Quelle sagte: „Zu politisch in einem zu instabilen Land, um es kurz zu machen.“