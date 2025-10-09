Ubisoft: Assassin’s Creed-Spiel im US-Bürgerkrieg eingestellt – Bericht

An einem ambitionierten neuen Teil der Spielreihe Assassin’s Creed soll Ubisoft gearbeitet haben. Es wurde im letzten Jahr aber in einem noch frühen Stadium der Entwicklung eingestellt.
Über Details zum eingestampften Spiel berichtet Game Files. Man verweist auf Interviews mit fünf ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern, die anonym darüber sprachen.
Als Kulisse für diesen Teil der Reihe hatte sich der Entwickler demnach mit dem amerikanischen Bürgerkrieg und dem späteren Wiederaufbau zwischen den 1860er- und 1870er Jahren beschäftigt.
Der spielbare Protagonist war ein schwarzer Mann. Den ehemaligen Sklaven aus dem Süden zieht es in den Westen, wo er sich ein neues Leben aufbaut. Nachdem er von den Assassinen rekrutiert wurde, kehrt er später wieder zurück in den Süden. Dort kämpft er für die Gerechtigkeit und setzt sich auch mit dem Ku-Klux-Klan auseinander.
Doch warum wurde das Spiel eingestellt?
Laut dem Bericht gab es zwei Gründe.
So habe die Geschäftsleitung in Paris das Spiel wegen der Kontroverse von Yasuke eingestellt, dem historisch inspirierten schwarzen Samurai aus Assassin’s Creed Shadows.
Ein anderer Grund war das politische Klima in den USA, welches sich zunehmend anspannte. Eine Quelle sagte: „Zu politisch in einem zu instabilen Land, um es kurz zu machen.“
Das wäre ein Assassins Creed geworden , das jeder gewollt hätte, aber nein, lieber ein Black Samurai der etwas aussieht wie Whoopi Goldberg.
Jeder würde ich jetzt auch nicht unbedingt hatten, aber das Thema Amerika zur mehr oder weniger Kolonialzeit hatten sie ja bereits.
Nimm nicht immer alles wörtlich, ja natürlich nicht jeder, wäre gut nach Origin/Odyssey/Valhalla gewesen.
Ich finde das hätte überhaupt nicht gepasst, in einer Reihe mit Antiken Zeitalter und dann plötzlich eins mit Schusswaffen oder Cowboys? das wäre nix gewesen.
Japan passt extrem gut und war die richtige Entscheidung. Maya/Inka Kultur wäre noch Interessant gewesen aber freue mich erstmal auf das in Deutschland spielende „Hexe“.
Denke Wilder Westen passt schon nicht mehr, da braucht der Held einen Revolver und über welche Häuser soll er klettern, gab doch nur kleine Holzhütten. In Teil 3 hatte man ja schon Pre-Bürgerkrieg, gegen die Engländer, und Teil 3 ist der schlechteste der Reihe, weil einfach das Klettern fehlt, bzw. durch den Wald klettern war nicht so spannend, Story ist ok. Einzige gute war der Schiffskampf. Aber ich stimme dem Insider zu: Yasuke hat schon so einen riesigen Shitstorm ausgelöst, dabei passt er ziemlich gut ins Spiel. Wie würde das erst mit dem Sklaven vs. KuKluxKlan, das gäbe doch Riots ohne Ende. Frankreich müsste sich am Ende vielleicht sogar politisch damit auseinandersetzen und dann werden nicht nur French Fries sanktioniert. Persönlich hätte ich schon Lust auf ein neue Red Dead und Ubisoft könnte das eventuell auch gut umsetzten, wobei ich vermute mit deutlich weniger Inhalten.
Ich finde es eher beschämend, ein Spiel zu canceln weil es einen schwarzen Ex-Sklaven als Hauptcharakter hätte. Damit hätten wohl ein paar ewig Gestrige ein gewaltiges Problem gehabt.
Aber der zweite Grund scheint wohl noch schwerwiegender zu sein. Das Risiko, dass ein Trumpeltier sich eingeschaltet hätte, wollte man wohl nicht eingehen.
Meine Fantasie sagt, es wäre richtig gut geworden, aber ja, man stelle sich vor man würde seiner Fantasie freien Lauf lassen 🤣, da würden einige wahnsinnig werden und sich auf den Big Apple kleben.
Ein paar Proud Boys oder Oath Keepers wären da bestimmt richtig begeistert. 😁
Das wären aufjedenfall sehr Proude Boys dabei.
Ich habe zwar auch nichts gegen Yazuke, aber zum amerikanischen Bürgerkrieg hätte es geschichtlich handfest besser gepasst.
Den Kuckucksklan zu bekämpfen wäre sicher geil gewesen.
Genau das habe ich mir auch gedacht 😅
Dem KKK einen Scheitel durch die Spitzmasken zu ziehen, wäre bestimmt lustig gewesen.
Du bist in so einer geheimen KKK Versammlung, verdeckt in deiner weißen Kutte die du vorher einem Mitglied abgenommen hast, die besprechen sich dann am Tisch, dann stehst du auf ziehst die Aufmerksamkeit auf dich mit einer Rede und ziehst die Kutte runter, dann steht da ein schwarzer Mann 😂🤭, danach wird gemetzelt … geil 🤩
zum Glück das wäre dann der dritte Teil mit dem Bezug zu der Epoche gewesen, dafür hat der Geschichtskatalog auch genug andere Länder und Epochen, Indien, Australien, Neuseeland, Südamerika mit akzeteken oder Maja fänd ich jetzt eherlich gesagt spannender
Wäre durchaus eine interessante Thematik gewesen.
Persönlich möchte ich jetzt erstmal AC Hexe haben. Und wenn Ubisoft ganz mutig ist, sollten sie ein AC mit Thema Nationalsozialismus machen.
Mit Konzentrationslager …
Das würde aufjedenfall massiv Aufmerksamkeit generieren.
So abstoßend es klingt aber das gehört dazu. Damit auch der letzte Vollidiot begreift was damals passiert ist. Krieg bei diesem Thema gerade Puls.
Gabs schon, assassins creed 3 und das spin off.
AC 3 hat als Thema die Amerikanische Revolution und nicht die Nazi-Zeit als Thema. Beides grundsätzlich verschiedene Themen.
Wäre richtig interessant gewesen
Aber bei der heutigen political correctness wäre man ziemlich eingeschränkt
Wie jetzt, das Spiel hätte 2025 gespielt? 🫣😉
sozialkritische, bildende kunst? das geht natürlich gar nicht, da zieht ubisoft sofort die reißleine. man könnte ja nachher noch etwas bedeutendes mit kulturellem wert erschaffen xD
Bildende Kunst haben sie ja bereits seit Origins mit der Discovery Tour. Das hätte man mit dem Thema Sklaverei und Bürgerkrieg massiv pushen können. Ich bin mir sicher, ohne die derzeitige Situation in den USA, hätte es diesen Teil gegeben.
Gut dass sie es gelassen haben, aber Yasuke war viel schlimmer.