Ubisoft: Auf der Gamescom 2026 – Exklusive Sessions und Blicke hinter die Kulissen angekündigt

Ubisoft bringt seine Community Lounge zur Gamescom 2026 zurück und verspricht exklusive Sessions sowie Einblicke hinter die Kulissen.

Ubisoft ist mit seiner Community Lounge wieder auf der Gamescom vertreten. Vom 26. bis 30. August 2026 lädt das Unternehmen seine Community nach Köln ein und verspricht ein Programm mit exklusiven Sessions sowie Einblicken hinter die Kulissen.

Die Inhalte sollen dabei nicht ausschließlich den Besuchern vor Ort vorbehalten bleiben. Ubisoft kündigt an, dass die Community Lounge auch online begleitet werden kann. Damit können Fans, die nicht persönlich zur Gamescom reisen, ebenfalls einen Teil des Programms verfolgen.

Welche Spiele, Entwickler oder weiteren Programmpunkte während der Community Lounge präsentiert werden, hat Ubisoft bislang noch nicht bekannt gegeben. Das vollständige Line-up und weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Fans sollten sich damit zunächst den Zeitraum vom 26. bis 30. August vormerken.