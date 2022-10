Ubisoft: Ausbau der Marken Rainbow Six und The Divison geplant

Autor:, in / Ubisoft

Ubisoft möchte seine großen Marken Rainbow Six und The Divison ausbauen und dabei auf das bei Assassin’s Creed angewandte Konzept setzen.

Wie Ubisoft CEO Yves Guillemot im jüngst veröffentlichten Finanzbericht darlegt, plant der französische Publisher die Marken Rainbow Six und The Divison auszubauen. Dazu möchte man das bereits erfolgreich für Assassin’s Creed angewendete Konzept als Grundlage nutzen:

„Wir haben unsere ehrgeizigste Roadmap für die Marke Assassin’s Creed enthüllt, die von den Fans unglaublich begeistert aufgenommen wurde. Unser Ziel ist es, die Marke zu neuen Höhen zu führen, indem wir ein deutlich breiteres Publikum mit mehr Plattformen und Geschäftsmodellen erreichen. Wir wiederholen dieses strategische Konzept in naher Zukunft mit unseren anderen großen Marken, beginnend mit Rainbow Six und The Division.“

Die im September für Assassins Creed vorgestellte Strategie umfasst traditionelle Assassin’s Creed-Spiele, Mobile-Projekte, Spin-offs wie Nelfix-Serien oder Filme, Multiplayer-Projekte und einen zentralen Knotenpunkt in Form von Assassin’s Creed Infinity.

Des Weiteren gibt Guillemot an, mit dieser Strategie innerhalb der nächsten fünf Jahre einen jährlichen Nettoumsatz von insgesamt 2 Milliarden Euro mit den Marken Assassin’s Creed, Rainbow Six und The Division erreichen zu wollen.