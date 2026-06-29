Ubisoft: Barcelona-Studio: Streik nach massiven Entlassungen und Umstrukturierung

Beim Ubisoft Barcelona-Studio ist es zu Arbeitsniederlegungen gekommen, nachdem das Unternehmen den Abbau von 51 Stellen angekündigt hat. Das entspricht rund 28 Prozent der Belegschaft des Studios.

Die Maßnahmen sind Teil einer größeren Umstrukturierung innerhalb von Ubisoft. Das Barcelona-Studio soll künftig ausschließlich an der Rainbow Six-Reihe arbeiten und keine Unterstützung mehr für andere Projekte des Publishers leisten.

Gewerkschaften und Mitarbeiter kritisieren die Entscheidung deutlich. Sie werfen Ubisoft vor, die betroffenen Beschäftigten nicht fair zu behandeln, und fordern bessere Konditionen sowie eine sozial verträglichere Lösung für die entlassenen Mitarbeiter.

Die Entwicklungen in Barcelona sind Teil einer umfassenderen Spar- und Restrukturierungswelle beim französischen Publisher. Erst kürzlich wurden die Studios in Winnipeg und Belgrad geschlossen, zudem sind weltweit bis zu 380 Stellenstreichungen angekündigt worden.

Die aktuelle Situation verstärkt damit den Eindruck eines tiefgreifenden Umbruchs innerhalb von Ubisoft, der mehrere Standorte und Teams gleichzeitig betrifft.