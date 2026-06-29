Ubisoft: Barcelona-Studio: Streik nach massiven Entlassungen und Umstrukturierung

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Image: Ubisoft

Ubisoft-Studio in Barcelona streikt nach Entlassungen und Fokuswechsel auf Rainbow Six.

Beim Ubisoft Barcelona-Studio ist es zu Arbeitsniederlegungen gekommen, nachdem das Unternehmen den Abbau von 51 Stellen angekündigt hat. Das entspricht rund 28 Prozent der Belegschaft des Studios.

Die Maßnahmen sind Teil einer größeren Umstrukturierung innerhalb von Ubisoft. Das Barcelona-Studio soll künftig ausschließlich an der Rainbow Six-Reihe arbeiten und keine Unterstützung mehr für andere Projekte des Publishers leisten.

Gewerkschaften und Mitarbeiter kritisieren die Entscheidung deutlich. Sie werfen Ubisoft vor, die betroffenen Beschäftigten nicht fair zu behandeln, und fordern bessere Konditionen sowie eine sozial verträglichere Lösung für die entlassenen Mitarbeiter.

Die Entwicklungen in Barcelona sind Teil einer umfassenderen Spar- und Restrukturierungswelle beim französischen Publisher. Erst kürzlich wurden die Studios in Winnipeg und Belgrad geschlossen, zudem sind weltweit bis zu 380 Stellenstreichungen angekündigt worden.

Die aktuelle Situation verstärkt damit den Eindruck eines tiefgreifenden Umbruchs innerhalb von Ubisoft, der mehrere Standorte und Teams gleichzeitig betrifft.

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13 Kommentare Added

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  5. Fire12 19970 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 29.06.2026 - 08:04 Uhr

    Irgendwann wundert sich das Management
    warum keine Spiele mehr gemacht werden
    weil alle Entwickler gegangen sind

    0
  6. RumRoGERs 169095 XP First Star Onyx | 29.06.2026 - 08:15 Uhr

    Gefühlt sind die in der Gamingbranche wirklich nur am Mitarbeiter reduzieren.

    0
      • RumRoGERs 169095 XP First Star Onyx | 29.06.2026 - 08:51 Uhr
        Antwort auf EdgarAllanFloh

        Ja, da gab’s ja echt viele teure Spiele welche so gar nicht gezogen haben.
        Die Budgets sind aber teilweise auch komplett irre. Das waren viele Spiele echt optimistisch geplant.^^

        0
  7. Robilein 1295600 XP Xboxdynasty Legend Platin | 29.06.2026 - 09:06 Uhr

    Gefühlt überall geht’s wirtschaftlich den Bach runter. Bei uns in der Arbeit wird auch immer mehr und mehr gespart. Echt ätzend alles.

    0
  8. Lord Hektor 399180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 29.06.2026 - 09:25 Uhr

    Wirklich krass das überall abgebaut wird, wo wird das noch hinführen.

    0

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