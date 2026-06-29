Ubisoft: Barcelona-Studio: Streik nach massiven Entlassungen und Umstrukturierung

Beim Ubisoft Barcelona-Studio ist es zu Arbeitsniederlegungen gekommen, nachdem das Unternehmen den Abbau von 51 Stellen angekündigt hat. Das entspricht rund 28 Prozent der Belegschaft des Studios.
Die Maßnahmen sind Teil einer größeren Umstrukturierung innerhalb von Ubisoft. Das Barcelona-Studio soll künftig ausschließlich an der Rainbow Six-Reihe arbeiten und keine Unterstützung mehr für andere Projekte des Publishers leisten.
Gewerkschaften und Mitarbeiter kritisieren die Entscheidung deutlich. Sie werfen Ubisoft vor, die betroffenen Beschäftigten nicht fair zu behandeln, und fordern bessere Konditionen sowie eine sozial verträglichere Lösung für die entlassenen Mitarbeiter.
Die Entwicklungen in Barcelona sind Teil einer umfassenderen Spar- und Restrukturierungswelle beim französischen Publisher. Erst kürzlich wurden die Studios in Winnipeg und Belgrad geschlossen, zudem sind weltweit bis zu 380 Stellenstreichungen angekündigt worden.
Die aktuelle Situation verstärkt damit den Eindruck eines tiefgreifenden Umbruchs innerhalb von Ubisoft, der mehrere Standorte und Teams gleichzeitig betrifft.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ubisoft baut sich weiter und weiter ab.
Und das ist sicher nicht das Ende, KI wird das dann sicher ausgleichen.
Ubi hat sich auch massiv verändert, nicht zum guten.
Wenn Ubisoft „Stil“ hat, schließen sie jetzt einfach das ganze Studio.
Irgendwann wundert sich das Management
warum keine Spiele mehr gemacht werden
weil alle Entwickler gegangen sind
Gefühlt sind die in der Gamingbranche wirklich nur am Mitarbeiter reduzieren.
Fast nur bei den Studios, deren Produkte den Markt nicht getroffen haben, um die Entwicklung zu refinanzieren.
Ja, da gab’s ja echt viele teure Spiele welche so gar nicht gezogen haben.
Die Budgets sind aber teilweise auch komplett irre. Das waren viele Spiele echt optimistisch geplant.^^
Und hatten dann weniger Spielwert als manch kleine Indi-Produktion mit 20 Stunden Spielzeit.
Gefühlt überall geht’s wirtschaftlich den Bach runter. Bei uns in der Arbeit wird auch immer mehr und mehr gespart. Echt ätzend alles.
Wirklich krass das überall abgebaut wird, wo wird das noch hinführen.
Alle die nicht in Montreal arbeiten müssen zittern.
Nachvollziehbar hoffentlich bewirkt es etwas