Ubisoft: Battle Royale im Stil von Apex Legends in der Mache – Gerücht

An einem Battle Royale im Stil von Apex Legends arbeitet Ubisoft laut einem Gerücht.

Unter dem Projektnamen „Scout“ entwickelt Ubisoft ein neues Videospiel, wie Insider Gaming berichtet.

Das Spiel schwer von Apex Legens inspiriert sein und ist demnach ein Battle Royale.

Schon mehrere Jahre arbeitet Ubisoft an dem Projekt, in dem „sehr ähnliche“ Spielfiguren aus Apex Legends vorkommen. So gibt es unter anderem Varianten von Pathfinder, Wraith, und Lifeline.

„Ich denke, das Ziel ist es, aus der sinkenden Spielerzahl von Apex Kapital zu schlagen und sie [Ubisofts Vorgesetzte] denken, dass es auf dem Markt Platz für ein weiteres Helden-Battle Royale gibt“, sagte eine Quelle über das Spiel.

Sollte der Bericht tatsächlich stimmen, stünde es im Widerspruch zu vorherigen Aussagen von Ubisoft, als man die Frage stellte: „Was kommt nach Battle Royale?“ Der Franzose führte auch Apex Legends beim Rückgang von Spielerzahlen im Genre an.