Ubisoft: Bis zu 200 Stellen am Frankreich‑Hauptsitz könnten wegfallen

Bei Ubisoft steht ein möglicher Personalabbau im Raum, der bis zu 18 Prozent der Belegschaft am französischen Hauptsitz betreffen könnte.
Das Unternehmen hat ein Verfahren angestoßen, das auf eine Rupture Conventionnelle Collective abzielt, eine in Frankreich mögliche Form der freiwilligen, einvernehmlichen Beendigung von Arbeitsverhältnissen.
Laut den aktuellen Informationen handelt es sich um eine Maßnahme, die im Zuge eines größeren Reset Plans und beschleunigter Kostensenkungsinitiativen diskutiert wird.
Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass die Gespräche noch am Anfang stehen. Erst wenn eine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern erzielt und die Vereinbarung von den zuständigen Behörden bestätigt wurde, könnte der Vorschlag umgesetzt werden.
Die mögliche Maßnahme betrifft ausschließlich Mitarbeiter von Ubisoft International, die unter französischen Verträgen arbeiten. Andere französische Ubisoft Niederlassungen sowie internationale Teams wären davon nicht betroffen.
Frankreich verfügt über eines der strengsten Arbeitsrechtssysteme weltweit. Entlassungen müssen dort auf einer realen und ernsthaften Begründung basieren, während Unternehmen verpflichtet sind, kollektive Kündigungen durch interne Versetzungen oder alternative Lösungen zu minimieren.
Vor diesem Hintergrund ist die RCC ein Instrument, das auf Freiwilligkeit setzt und nur mit Zustimmung aller beteiligten Parteien umgesetzt werden kann.
Mit der nun eingeleiteten Phase der Konsultation beginnt ein Prozess, der mehrere Wochen in Anspruch nehmen dürfte. Bis zur endgültigen Entscheidung bleibt der Vorschlag ein möglicher Schritt innerhalb der umfassenden Neuausrichtung des Unternehmens.
Das werden sicher nicht die einzigen Stellenstreichungen sein.
In 3 Jahren besteht ubisoft nur noch aus 3 Chefs, und 2 dudes im Keller die eine super ki bedienen welche ubisoft Formel games am laufenden Band produziert…
All das Vergangene rächt sich nun und sie haben alles davon verdient. So tolle Marken und Teams und sie haben es trotzdem geschafft, alles in den Sand zu fahren, weil nur mehr Geld verdienen wichtig war. Von mir aus kann Ubisoft von der Weltkarte verschwinden, die Entwickler finden auch bei anderen Studios Arbeit.
Falls Ubisoft wirklich verschwindet, bleibt dann nur die Frage, wer bekommt die ganzen IP und was ist mit alten Spielen, die ja sehr oft Ubi Account voraussetzen und Online geprüft werden.
Am meisten Sorge ich mich tatsächlich um die Leutchen bei Ubisoft Mainz… Ubisoft hat schon die Siedler gekillt. Was würden dann aus Anno werden..
So sind Umstrukturierungen halt – der allgemeine Tenor der lauten „Spiel erschafft“ würde gehört… Und das sind jetzt lustigerweise nicht selten die Leute, die jetzt auch noch darüber jammern.
Natürlich ist das blöd. Aber anscheinend notwendig um effizient zu werden.
Macht doch den ganzen Schuppen dicht und lasst dieses peinliche sterben auf Raten.
Wieso muss ich bissel an Outsourcing denken. Weg mit den ganzen unbequemen Mitarbeitern (Wir sind Ubisoft, wir sind eine Familie!!..) und dann schön woanders (Asien?) Produzieren lassen.