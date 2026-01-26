Ubisoft: Bis zu 200 Stellen am Frankreich‑Hauptsitz könnten wegfallen

Ubisoft plant drastischen Einschnitt: Bis zu 200 Stellen am Frankreich‑Hauptsitz könnten wegfallen.

Bei Ubisoft steht ein möglicher Personalabbau im Raum, der bis zu 18 Prozent der Belegschaft am französischen Hauptsitz betreffen könnte.

Das Unternehmen hat ein Verfahren angestoßen, das auf eine Rupture Conventionnelle Collective abzielt, eine in Frankreich mögliche Form der freiwilligen, einvernehmlichen Beendigung von Arbeitsverhältnissen.

Laut den aktuellen Informationen handelt es sich um eine Maßnahme, die im Zuge eines größeren Reset Plans und beschleunigter Kostensenkungsinitiativen diskutiert wird.

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass die Gespräche noch am Anfang stehen. Erst wenn eine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern erzielt und die Vereinbarung von den zuständigen Behörden bestätigt wurde, könnte der Vorschlag umgesetzt werden.

Die mögliche Maßnahme betrifft ausschließlich Mitarbeiter von Ubisoft International, die unter französischen Verträgen arbeiten. Andere französische Ubisoft Niederlassungen sowie internationale Teams wären davon nicht betroffen.

Frankreich verfügt über eines der strengsten Arbeitsrechtssysteme weltweit. Entlassungen müssen dort auf einer realen und ernsthaften Begründung basieren, während Unternehmen verpflichtet sind, kollektive Kündigungen durch interne Versetzungen oder alternative Lösungen zu minimieren.

Vor diesem Hintergrund ist die RCC ein Instrument, das auf Freiwilligkeit setzt und nur mit Zustimmung aller beteiligten Parteien umgesetzt werden kann.

Mit der nun eingeleiteten Phase der Konsultation beginnt ein Prozess, der mehrere Wochen in Anspruch nehmen dürfte. Bis zur endgültigen Entscheidung bleibt der Vorschlag ein möglicher Schritt innerhalb der umfassenden Neuausrichtung des Unternehmens.