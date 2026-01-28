Ubisoft: Bis zu 200 Stellen am Pariser Hauptsitz werden offiziell gestrichen

Ubisoft weitet Sparmaßnahmen aus: Bis zu 200 Stellen am Pariser Hauptsitz werden gestrichen!

Ubisoft setzt seine umfassende Restrukturierung fort. Nur wenige Tage nachdem das Unternehmen die Einstellung von sechs Spielen, die Schließung zweier Studios und weitere Entlassungen an drei Standorten angekündigt hat, richtet sich die nächste Welle der Kostensenkungsmaßnahmen nun auf den Hauptsitz in Paris.

Was noch erst ein Gerücht war, ist inzwischen traurige Wahrheit.

Dort beschäftigt Ubisoft derzeit rund 1100 Mitarbeiter, von denen bis zu 200 Stellen im Rahmen einer Rupture Conventionnelle Collective (RCC) wegfallen könnten. Dieses Verfahren ist eine in Frankreich mögliche Form der kollektiven, freiwilligen, einvernehmlichen Vertragsauflösung, bei der Angestellte einem gemeinsamen Abgangspaket zustimmen können.

In einem Statement gegenüber IGN erklärte ein Unternehmenssprecher, dass Ubisoft „im Einklang mit dem neuen Betriebsmodell und der beschleunigten Kostenreduktionsstrategie“ Gespräche über eine mögliche RCC eingeleitet habe. Die Vereinbarung würde ausschließlich Ubisoft International betreffen und nur Mitarbeiter mit französischen Verträgen einschließen. Andere Ubisoft‑Standorte in Frankreich sowie internationale Teams seien nicht betroffen.

„Im Einklang mit den Ankündigungen der letzten Woche zu seinem neuen Betriebsmodell und der Beschleunigung von Kostensenkungsmaßnahmen hat Ubisoft International Gespräche über eine mögliche Rupture Conventionnelle Collective aufgenommen, eine kollektive, freiwillige Vereinbarung zur gegenseitigen Kündigung, von der bis zu 200 Stellen in der Unternehmenszentrale in Frankreich betroffen sein könnten“, erklärte ein Sprecher von Ubisoft gegenüber IGN.

Frankreich verfügt über eines der strengsten Arbeitsrechtssysteme weltweit, weshalb größere Personalmaßnahmen oft komplexe Abstimmungsprozesse erfordern. Eine RCC kann nur umgesetzt werden, wenn sowohl die Arbeitnehmervertretungen als auch die zuständigen Behörden zustimmen. Bis dahin bleibt der Vorschlag ein Teil der laufenden Konsultationen.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, wie tiefgreifend Ubisofts „Major Reset“ tatsächlich ist. Nach Jahren hoher Kosten, Projektverschiebungen und strategischer Neuausrichtung versucht das Unternehmen nun, seine Strukturen zu verschlanken und langfristig stabiler aufzustellen.