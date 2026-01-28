Ubisoft: Bis zu 200 Stellen am Pariser Hauptsitz werden offiziell gestrichen

Ubisoft setzt seine umfassende Restrukturierung fort. Nur wenige Tage nachdem das Unternehmen die Einstellung von sechs Spielen, die Schließung zweier Studios und weitere Entlassungen an drei Standorten angekündigt hat, richtet sich die nächste Welle der Kostensenkungsmaßnahmen nun auf den Hauptsitz in Paris.
Was noch erst ein Gerücht war, ist inzwischen traurige Wahrheit.
Dort beschäftigt Ubisoft derzeit rund 1100 Mitarbeiter, von denen bis zu 200 Stellen im Rahmen einer Rupture Conventionnelle Collective (RCC) wegfallen könnten. Dieses Verfahren ist eine in Frankreich mögliche Form der kollektiven, freiwilligen, einvernehmlichen Vertragsauflösung, bei der Angestellte einem gemeinsamen Abgangspaket zustimmen können.
In einem Statement gegenüber IGN erklärte ein Unternehmenssprecher, dass Ubisoft „im Einklang mit dem neuen Betriebsmodell und der beschleunigten Kostenreduktionsstrategie“ Gespräche über eine mögliche RCC eingeleitet habe. Die Vereinbarung würde ausschließlich Ubisoft International betreffen und nur Mitarbeiter mit französischen Verträgen einschließen. Andere Ubisoft‑Standorte in Frankreich sowie internationale Teams seien nicht betroffen.
Frankreich verfügt über eines der strengsten Arbeitsrechtssysteme weltweit, weshalb größere Personalmaßnahmen oft komplexe Abstimmungsprozesse erfordern. Eine RCC kann nur umgesetzt werden, wenn sowohl die Arbeitnehmervertretungen als auch die zuständigen Behörden zustimmen. Bis dahin bleibt der Vorschlag ein Teil der laufenden Konsultationen.
Die jüngsten Entwicklungen zeigen, wie tiefgreifend Ubisofts „Major Reset“ tatsächlich ist. Nach Jahren hoher Kosten, Projektverschiebungen und strategischer Neuausrichtung versucht das Unternehmen nun, seine Strukturen zu verschlanken und langfristig stabiler aufzustellen.
Nur die mit den dicken Gehaltszetteln, die dürfen natürlich bleiben.
Das ist doch immer so. Wer den Karren in den Dreck Gefahren hat, geht in der Regel noch mit nem Bonus raus…
Würde mich ärgern… aber nur weil ich dann nicht mehr in Paris arbeiten würde ^^
Eigentlich müsste nur eine Stelle abgebaut werden und es würde wieder aufwärts gehen…
Yves Guillemot um die Person beim Namen zu nennen.
Wie viele Sandfall Studios könnte man daraus machen?
Gute Frage, statt Sandfall artige Studios zu gründen, werden von Ubisoft nur interessante Projekte in den Sand gesetzt, sprichwörtlich 👎.
Bezweifle dass das Ubisoft irgendwie retten wird, die unfähige Chefetage ist hier eher das Problem.
Ubisoft könnte bald Geschichte sein oder?
Noch verdienen sie an Assassins Creed und Co, aber eine Übernahme scheint immer realistischer. Und damit dann der Untergang
Oh man, wann ist Berlin dran? Hoffentlich bekommen sie noch die Kurve!
Ich kann mir gut vorstellen das Deutschland auch bald dran ist. In Düsseldorf ist das große Ubisoft Center, auch mit der großen VR Escape Games Abteilung von Ubisoft, in Berlin und Mainz ist eigentlich nichts mit auch nur je ungefähr 150 Angestellten, die aber alle zu Düsseldorf gehören Ubisoft Blue Byte, wenn dann werden diese beiden geschlossen oder wahrscheinlicher zusammengelegt bzw. das sind sie ja eigentlich schon. Auch Interessant für diejenigen die PoP Absage hinterher trauern könnten ja stattdessen Prince of Persia – The Dagger of Time mal in den Düsseldorfer VR Hallen (7th Space) ausprobieren oder eins der anderen Ubisoft VR Spiele. Ein bisschen teuer (VR Hallen), macht aber Riesen Spaß.
Aufhebungsverträge sind in Deutschland auch Gang und Gäbe.
Naja, da braucht man nur die Arbeitnehmervertretung bestechen und schon läuft das Ding.