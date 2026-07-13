Ubisoft: Black Flag Resynced-Mitarbeiter wehren sich mit Streiks gegen Stellenabbau

Die Belegschaft von Ubisoft Barcelona hat einen mehrtägigen Streik gegen den geplanten Stellenabbau begonnen.

Bei Ubisoft Barcelona haben die angekündigten Streiks gegen die geplanten Entlassungen begonnen. Die Arbeitsniederlegungen finden jeweils dienstags und donnerstags statt und sollen bis 17. Juli andauern.

Organisiert werden die Proteste von der spanischen Gewerkschaft Confederación General del Trabajo (CGT). Hintergrund sind die von Ubisoft angekündigten Stellenstreichungen, von denen 51 Beschäftigte des Studios betroffen sein könnten. Während die Standorte in Winnipeg und Belgrad geschlossen werden, soll Ubisoft Barcelona bestehen bleiben und künftig ausschließlich an der Rainbow Six-Marke arbeiten.

Mit den Streiks fordern die Beschäftigten verbindliche Verhandlungen über die Zukunft des Studios und den Erhalt der 51 Arbeitsplätze. Darüber hinaus verlangen sie Garantien gegen weitere Massenentlassungen für mindestens fünf Jahre, die Umsetzung bereits vereinbarter interner Beförderungen sowie eine Überarbeitung des Gehalts- und Sozialleistungspakets.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Rückkehr zu einem hybriden Arbeitsmodell. Die Mitarbeiter sprechen sich für eine Regelung aus, die bis zu 60 Prozent Homeoffice pro Monat ermöglicht. Ubisoft hatte im Zuge seiner Umstrukturierung eine umfassende Rückkehr ins Büro angeordnet, wodurch Teams künftig wieder an fünf Tagen pro Woche vor Ort arbeiten sollen.

Ob die laufenden Verhandlungen zu einer Einigung zwischen Ubisoft und den Beschäftigten führen, bleibt abzuwarten.