Ubisoft: Black Flag Resynced-Mitarbeiter wehren sich mit Streiks gegen Stellenabbau

Bei Ubisoft Barcelona haben die angekündigten Streiks gegen die geplanten Entlassungen begonnen. Die Arbeitsniederlegungen finden jeweils dienstags und donnerstags statt und sollen bis 17. Juli andauern.
Organisiert werden die Proteste von der spanischen Gewerkschaft Confederación General del Trabajo (CGT). Hintergrund sind die von Ubisoft angekündigten Stellenstreichungen, von denen 51 Beschäftigte des Studios betroffen sein könnten. Während die Standorte in Winnipeg und Belgrad geschlossen werden, soll Ubisoft Barcelona bestehen bleiben und künftig ausschließlich an der Rainbow Six-Marke arbeiten.
Mit den Streiks fordern die Beschäftigten verbindliche Verhandlungen über die Zukunft des Studios und den Erhalt der 51 Arbeitsplätze. Darüber hinaus verlangen sie Garantien gegen weitere Massenentlassungen für mindestens fünf Jahre, die Umsetzung bereits vereinbarter interner Beförderungen sowie eine Überarbeitung des Gehalts- und Sozialleistungspakets.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Rückkehr zu einem hybriden Arbeitsmodell. Die Mitarbeiter sprechen sich für eine Regelung aus, die bis zu 60 Prozent Homeoffice pro Monat ermöglicht. Ubisoft hatte im Zuge seiner Umstrukturierung eine umfassende Rückkehr ins Büro angeordnet, wodurch Teams künftig wieder an fünf Tagen pro Woche vor Ort arbeiten sollen.
Ob die laufenden Verhandlungen zu einer Einigung zwischen Ubisoft und den Beschäftigten führen, bleibt abzuwarten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn man sich die Zahl von 16.590 Mitarbeitenden weltweit bei Ubisoft anschaut,
ist das einfach völlig überdimensoniert.
Nimmt man die aktuell bekannten Projekte, kommt man selbst mit großzügigen Annahmen kaum in diese Größenordnung. Rechnet man beispielsweise mit 500 Entwicklern pro AAA-Projekt, was bereits ein sehr hoher Wert ist , dann ergibt sich ungefähr Folgendes:
Far Cry
Assassin’s Creed Hexe
Beyond Good & Evil 2
Rainbow Six
Splinter Cell Remake
The Division 3
Ghost Recon
Project U
Das wären rund 4.000 Mitarbeitende. Rechnet man anschließend noch etwa 1.000 Personen für Anno und kleinere Produktionen hinzu sowie weitere 1.000 Mitarbeitende für unangekündigte oder geheime Projekte, landet man insgesamt bei ungefähr 6.000 Beschäftigten.
Und selbst diese Schätzung ist eher großzügig. Schließlich arbeiten in den verschiedenen Entwicklungsphasen eines Spiels nicht dauerhaft 500 Personen gleichzeitig an einem Projekt. Zu Beginn sind die Teams deutlich kleiner, erst gegen Ende der Produktion wächst die Mannschaft an. Die durchschnittliche Teamgröße über die gesamte Entwicklungszeit dürfte daher deutlich unter 500 liegen.
Aus dieser Perspektive erscheint Ubisoft organisatorisch massiv aufgebläht. Natürlich arbeiten nicht alle Beschäftigten direkt an Spielen, Bereiche wie Marketing, HR, IT, Publishing oder Qualitätsmanagement gehören ebenfalls dazu. Trotzdem bleibt die Frage, wo der Rest der Belegschaft eingesetzt wird. Vielleicht gibt es tatsächlich so viele Managementebenen, dass ein Entwickler erst durch 14 Vorgesetzte muss, bevor er eine Textur austauschen darf. Dann würden selbst die berüchtigten „14 Managementebenen“ bei Xbox plötzlich wie ein erstaunlich schlankes Organigramm wirken.
Ist auch deren recht. Erst abgeliefert und dann entlassen. Das passt nicht zusammen!
Wenn die in den USA deswegen streiken würden, dann würde Asha wahrscheinlich nur lachen
Kann nicht nachvollziehen, warum man diese Mitarbeiter nicht für weitere Remaster/Remakes nutzt.