Ubisoft: Blade-Spiel mit Marvel-Lizenz in Entwicklung laut Gerücht

Bei Ubisoft könnte man an einem Marvel-Spiel arbeiten. Ein Schauspieler gab jetzt Anlass zu dieser Vermutung.

So postete der Schauspieler Alex Martin auf Twitter einige Bilder von einem Motion-Capturing Set, wie Mr_Rebs_ entdeckte.

Auf den Bildern war Martin in einem MoCap-Anzug mit Ubisoft-Aufnäher zu sehen. Er hielt außerdem ein Schwert.

Auf einer Filmklappe sieht man weiterhin „Marvel“ unter Production bzw. „Bassam Tariq“ unter Director eingetragen. Tariq ist auch der Regisseur des neuen Blade-Films, der Ende 2023 in die Kinos kommt.

Sollte Ubisoft tatsächlich an einem Videospiel zum Vampirjäger Blade arbeiten, könnte eine Ankündigung diese Woche im Zuge der Gamescom erfolgen.

Leak: It appears an actor has revealed Ubisoft is developing a Blade game. The actor shared these set photos of a Ubisoft badge, himself holding a sword prop, clapperboard with the names “Marvel” and the director of the upcoming Blade movie, and gaming hashtags. #Blade pic.twitter.com/wvRNlHG8lP

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) August 21, 2022