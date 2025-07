Ubisoft: CEO: Können nicht alle Spiele für immer unterstützen

Die Bürgerinitiative „Stop Killing Games“, die sich für den Erhalt von Videospielen einsetzt, ist seit Monatsbeginn eines der großen Themen innerhalb der Gaming-Branche. Über 1,4 Millionen Unterstützer-Unterschriften konnten mittlerweile gesammelt werden.

Während einer Aktionärskonferenz sprach jetzt Ubisoft CEO Yves Guillemot über die Initiative und hob dabei die Bemühungen des Unternehmens hervor, immer fair gegenüber seinen Kunden zu agieren. Es sei allerdings nicht möglich, alle Spiele auf ewig zu unterstützen:

„Was die Petition angeht, so agieren wir in einem Markt“, sagte Guillemot auf die Frage nach seinen Gedanken zur Petition. „Und wann immer wir ein Spiel veröffentlichen, bieten wir eine Menge Unterstützung für dieses Spiel. Wir bieten auch viele Dienstleistungen an, um sicherzustellen, dass das Spiel zugänglich ist und rund um die Uhr spielbar bleibt.“

„Aber diese Art von Problem ist nicht spezifisch für Ubisoft. Alle Videospiel-Publisher sind mit diesem Problem konfrontiert. Sie bieten einen Service an, aber nichts ist in Stein gemeißelt und irgendwann kann der Service eingestellt werden. Nichts ist für die Ewigkeit. Und wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass es allen Spielern und Käufern gut geht, denn natürlich kann der Support für alle Spiele nicht für immer andauern.“

„Die Lebensdauer einer Software, immer wenn es eine Servicekomponente gibt, kann der Service irgendwann eingestellt werden, weil die Software mit der Zeit veraltet. Viele Tools werden nach 10 oder 15 Jahren veraltet sein. Sie sind dann nicht mehr verfügbar. Und deshalb bringen wir eine neue Version heraus. Wir haben also Version zwei und dann Version drei. Aber das ist natürlich ein weitreichendes Problem, und wir arbeiten daran.“