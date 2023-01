Ubisoft: CEO nimmt Mitarbeiter in die Pflicht

Autor:, in / Ubisoft

Ubisoft CEO Yves Guillemot wendet sich per E-Mail mit einem flammenden Appell an seine Mitarbeiter.

Aktuell läuft es nicht rund beim französischen Publisher Ubisoft. Neben der erneuten Verschiebung des Piratenspiels Skull and Bones wurde zuletzt zum wiederholten Male die Einstellung mehrerer unbekannter Projekte bekannt gegeben.

Die Umsatzprognose des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr wurde gesenkt und für die nächsten zwei Jahre Einsparungsmaßnahmen in Höhe von 200 Millionen Euro angekündigt. In der Folge fiel die Ubisoft-Aktie um 13,79 % auf ein Sieben-Jahres-Tief.

Zusätzlich zu Skull and Bones, das nun im nächsten Geschäftsjahr erscheinen soll, sind derzeit weitere hochkarätige Spiele wie Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora und mehrere, noch unangekündigte Titel, zu denen auch ein großes Premium-Spiel zählen soll, bei Ubisoft in Arbeit.

Vor diesem Hintergrund wandte sich nun Ubisoft CEO Yves Guillemot in einer am Mittwoch verschickten E-Mail mit einem flammenden Appell an seine Mitarbeiter:

„Heute brauche ich mehr denn je eure volle Energie und euren Einsatz, um sicherzustellen, dass wir wieder auf den Pfad des Erfolgs zurückkehren. Ich bitte auch jeden von euch, besonders vorsichtig und strategisch mit euren Ausgaben und Initiativen umzugehen, um sicherzustellen, dass wir so effizient und sparsam wie möglich sind.“ „Es liegt an euch, dieses Line-up pünktlich und in der erwarteten Qualität abzuliefern und allen zu zeigen, was wir zu leisten imstande sind.“