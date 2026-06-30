Ubisoft: CEO Yves Guillemot würdigt verstorbenen Mitgründer und Bruder

Mit einer persönlichen Botschaft hat Ubisoft-CEO Yves Guillemot an seinen verstorbenen Bruder und Mitgründer Claude Guillemot erinnert. Claude Guillemot kam am 19. Juni bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, wie Ubisoft bereits zuvor bestätigt hatte.

In einem Beitrag auf LinkedIn bedankte sich Yves Guillemot im Namen seiner Familie und von Ubisoft für die zahlreichen Beileidsbekundungen aus der Spielebranche, von Partnern, Mitarbeitern und Spielern. Die vielen Nachrichten und geteilten Erinnerungen hätten der Familie in dieser schweren Zeit Trost gespendet.

Yves Guillemot hob hervor, dass sein Bruder Ubisoft nicht nur als Unternehmer geprägt habe, sondern auch durch seine Persönlichkeit. Claude habe früh an Innovationen und neue Technologien geglaubt und andere stets dazu ermutigt, mit Zuversicht nach vorne zu blicken.

Besonders erinnerte er an Claudes Umgang mit Menschen. Unabhängig davon, ob es sich um langjährige Geschäftspartner, Mitarbeiter oder neue Bekanntschaften handelte, habe er jedem seine volle Aufmerksamkeit geschenkt und andere mit Freundlichkeit, Optimismus und Wertschätzung behandelt. Diese Eigenschaften hätten die Unternehmenskultur von Ubisoft von Beginn an entscheidend mitgeprägt.

Claude Guillemot gehörte gemeinsam mit seinen Brüdern Christian, Gérard, Michel und Yves zu den Gründern von Ubisoft. Bevor das Unternehmen in den 1980er-Jahren entstand, arbeitete die Familie zunächst im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern in der französischen Bretagne. Aus dem Handel mit landwirtschaftlichen Produkten entwickelte sich später ein Geschäft für Computer, Software und schließlich Videospiele, aus dem Ubisoft hervorging.

Neben seiner Rolle bei Ubisoft war Claude Guillemot Präsident und CEO der Guillemot Corporation, einem Unternehmen für PC-, Konsolen- und Gaming-Zubehör.