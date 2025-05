Ubisoft: Charlie Guillemot kehrt zurück

In einer internen E-Mail kündigt Ubisoft die Rückkehr von Charlie Guillemot an. Der Sohn von CEO Yves Guillemot werde gemeinsam mit Marie-Sophie de Waubert das Transformationskomitee des Unternehmens leiten, heißt es weiter.

„Mit der jüngsten Ankündigung, eine neue Tochtergesellschaft zu gründen, nimmt Ubisoft eine Umgestaltung seiner gesamten Organisation vor. Charlie Guillemot ist zu Ubisoft zurückgekehrt und gehört dem internen Transformationskomitee an, das dem Exekutivkomitee ein neues Betriebsmodell empfehlen wird, das den langfristigen Erfolg von Ubisoft sicherstellen soll“, so Ubisoft in einem anschließend veröffentlichten offiziellen Statement.