Ubisoft: Charlie Guillemot tritt aus dem Unternehmen aus

Charlie Guillemot, der Sohn von Ubisoft-CEO Yves Guillemot, ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Wie Axios berichtet, war Charlie Guillemot neben Rémi Pellerin Co-Head von Ubisofts Owlient, die beide letzte Woche intern ihren Rücktritt aus dem Unternehmen bekannt gaben, um neue Möglichkeiten zu verfolgen.

Ein Ubisoft-Sprecher gab gegenüber GameSpot das folgende Statement ab:

„Wir können bestätigen, dass Rémi Pellerin und Charlie Guillemot von ihren Rollen bei Owlient zurückgetreten sind, um neue Möglichkeiten zu verfolgen. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen.“

Diese hochkarätigen Abgänge kommen zu einer turbulenten Zeit für Ubisoft. Dies kommt zu einem Untersuchungsbericht der französischen Publikation Le Télégramme, der besagt, dass Ubisofts Bemühungen, die Probleme zu bekämpfen, die in einer Welle von Anschuldigungen aus dem letzten Jahr aufgeworfen wurden, einen minimalen Einfluss auf die Unternehmenskultur hatten. Eines der Hauptprobleme war, dass einige der Führungskräfte, gegen die Vorwürfe erhoben wurden, immer noch bei der Firma sind, wie Hugues Ricour, der gerade seine Rolle in der Firma gewechselt hat. Yves Guillemot veröffentlichte kurz nach dem Bericht einen offenen Brief, in dem er die Behauptungen widerlegte, dass das Unternehmen keine sinnvollen Änderungen vorgenommen hat und listete alle Schritte auf, die Ubisoft unternommen hat, um seine Arbeitskultur zu verbessern.

Sowohl Charlie Guillemot als auch Pellerin leiten Owlient seit 2014. Das kleinere Studio arbeitet nicht an Ubisofts Flaggschiff-Titeln wie Far Cry oder Assassin’s Creed, sondern entwickelt kleinere Titel. Owlient ist das Studio, das für Tom Clancy’s Elite Squad verantwortlich ist, das im August letzten Jahres eine Kontroverse auslöste, nachdem es das Bild der erhobenen Faust von Black Lives Matter als Logo für die antagonistische Organisation im Spiel verwendet hatte.

Axios berichtet, dass Mitarbeiter bei Ubisoft zuvor ihre Frustration darüber zum Ausdruck gebracht haben, dass Charlie, ein Mitglied der Guillemot-Familie, die Möglichkeit bekommen hat, ein Studio direkt nach dem Studium zu leiten.