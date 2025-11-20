Ubisoft: Das traditionelle Vollpreismodell weicht Live-Service-Spielen und Abonnements

In einem aktuellen strategischen Bericht warnt Ubisoft UK vor weiter sinkenden Einnahmen im laufenden Geschäftsjahr, das im März 2026 endet.

Das Unternehmen führt den Rückgang vorwiegend auf schwache Spielverkäufe – einschließlich physischer Versionen – sowie auf die veränderten Spielgewohnheiten der Konsumenten zurück. Viele Spieler konzentrieren sich mittlerweile auf wenige größere Titel statt auf zahlreiche Releases pro Jahr.

Ubisoft UK bezeichnet das traditionelle Modell, bei dem ein Spiel einmalig für 50–60 Pfund verkauft wird, als „weniger verbreitet“. Gründe dafür sind der Aufstieg von Spiel-Abonnements wie Game Pass, langlebige Live-Service-Spiele, Free-to-Play-Titel und Cloud-Streaming-Angebote. Laut dem Bericht:

„Das traditionelle Modell, ein einzelnes Spiel für 50–60 Pfund als Einmalkauf zu verkaufen, wird immer seltener. Multi-Game-Abos, langfristige Games-as-a-Service-Titel, Free-to-Play-Spiele und Cloud-Streaming bieten Konsumenten neue und attraktive Möglichkeiten, auf Inhalte zuzugreifen.“

Ubisoft beobachtet, dass Konsumenten weniger Spiele spielen, diese dafür aber länger nutzen. Viele neue Titel haben Schwierigkeiten, die früher üblichen Verkaufszahlen zu erreichen, und der Markt sei insgesamt volatiler geworden. Aufgrund eines reduzierten physischen Releaseplans für das kommende Jahr erwartet Ubisoft UK, dass die Einnahmen im Geschäftsjahr 2026 sinken werden.

Besonders deutlich wird der Wandel bei der Assassin’s Creed-Reihe: Seit Valhalla integriert Ubisoft zunehmend Live-Service-Elemente, und der neueste Teil, Assassin’s Creed Shadows, enthält sogar Battle Pässe, über die Spieler zusätzliche Ausrüstung, Crafting-Materialien und kosmetische Items freischalten können.