Ubisoft: Details zu unbekanntem Project Iridium

Der französische Videospielentwickler Ubisoft scheint an einer neuen IP zu arbeiten. Details zu dem als „Project Iridium“ bezeichneten Spiel sind über einen Casting-Aufruf jetzt ans Licht geraten.

Wie mp1st.com berichtet, gab es bereits diesen Casting-Aufruf bereits im März. Für die Regie verantwortlich ist Kim Hurdon, der als Casting Director schon an anderen Ubisoft-Projekten mitwirkte.

Bei dem Aufruf wurde folgende Zusammenfassung veröffentlicht, die Aufschluss über das Setting, Protagonisten und Gameplay geben könnte:

„Nach einem schrecklichen Krieg durchsuchen Plünderer die Ruinen von Highpoint City nach unschätzbaren Ressourcen. Einst als Höhepunkt der menschlichen Zivilisation angesehen, wird Highpoint nun von den Kräften kontrolliert, die es besiegt haben. Es ist eine Mischung aus Gefängnis und fehlgeschlagenem wissenschaftlichen Experiment.“

„Starke Strahlung verhindert, dass organische Menschen in der Kriegszone operieren können, daher werden menschliche Gehirne in mechanische Hüllen kopiert, die es ihnen ermöglichen, diese feindliche Landschaft zu erkunden.“

„Illegale Gruppierungen kämpfen in der Einöde gegeneinander ums Überleben, während die örtliche Behörde die Ordnung so gut wie möglich aufrechterhält.“

„Jetzt, Jahrzehnte nach dem Fall von Highpoint, beginnt sich etwas in der Asche zu regen … etwas Außerirdisches. Als Whittaker, ein Mann mit einer zwielichtigen Vergangenheit und dem Ruf, Aufträge anzunehmen, die sonst niemand übernehmen will, erlebst du, was es bedeutet, deine Menschlichkeit gegen eine mechanische Hülle einzutauschen, während du dich auf die Reise deines Lebens begibst.“

„Whittaker braucht List, Gerissenheit und eine Vielzahl von Fahrzeugen und Waffensystemen, um das Epizentrum dieses geheimnisvollen Ortes zu erreichen. Erst dann wird Highpoint seine tiefsten Geheimnisse preisgeben.“