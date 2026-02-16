Ubisoft: Diese sechs Spiele wurden eingestampft

Nach der offiziellen Einstellung des Prince of Persia: The Sands of Time Remakes sind nun die weiteren Spiele bekannt, die Ubisoft nicht mehr weiterentwickeln wird.

Die überraschende Einstellung des Prince of Persia: The Sands of Time Remakes war bekanntlich nur die Spitze des Eisbergs. Ubisoft hatte im Zuge interner Umstrukturierungen gleich sechs Spiele gestrichen. Neben dem Remake betrifft das sowohl laufende Projekte als auch Titel, die nie offiziell angekündigt wurden. Welche das genau waren, war bisher nicht ganz klar.

Zu den eingestellten Spielen gehört laut einem Bericht von Insider Gaming Project Aether, das seit 2019 bei Ubisoft Halifax in Arbeit war und inzwischen in ein neues Konzept überführt wurde.

Auch Project Pathfinder, zuvor unter dem Namen Project U bekannt, wurde beendet. Mit Project Crest fällt zudem ein Weltkriegs‑Extraction‑Shooter weg, der sich noch in einer frühen Phase befand.

Darüber hinaus stellt Ubisoft den Support für Assassin’s Creed Rebellion ein. Ebenfalls gestrichen wurde Assassin’s Creed Singularity, ein neues Mobile‑Spiel der Reihe, das parallel auch für PC erscheinen sollte und bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung war.

Ein weiteres Multiplayer‑Projekt im Assassin’s‑Creed‑Universum wurde laut früheren Berichten ebenfalls eingestellt, gehört aber nicht zu dieser aktuellen Gruppe.

Trotz der Streichungen gibt es auch positive Signale für Fans. Der Assassin’s Creed: Black Flag Remake befindet sich weiterhin in Arbeit. Die jüngsten Gerüchte deuten darauf hin, dass Ubisoft den Titel im April vorstellen könnte, nachdem die Enthüllung aus dem laufenden Geschäftsjahr verschoben wurde.

Die Vielzahl der eingestellten Projekte zeigt, wie stark Ubisoft seine Entwicklungsstrategie neu ausrichtet. Welche langfristigen Auswirkungen das auf das Portfolio des Publishers haben wird, bleibt abzuwarten.