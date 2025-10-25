Ubisoft: Ein Überblick über alle Halloween-Events

Die Spooky Season ist wieder da und Ubisoft hat teuflisch gute Events in seinen Spielen heraufbeschworen. Von der Rückkehr von Doktor’s Curse in Rainbow Six Siege X bis zum Haunting Fest in The Crew Motorfest. Spielerinnen und Spieler sind eingeladen, Geister, Ghouls und Games zu feiern.

Rainbow Six Siege X: Doktor’s Curse – 22. Oktober bis 5. November

Das zeitlich begrenzte Rainbow Six Siege X Halloween-Event Doktor’s Curse kehrt zurück, diesmal auf der verrückt gestalteten Karte The Doktor’s Lab.

Spielerinnen und Spieler legen als Monster Fallen, um den Jägern zu entkommen. Oder sie werden selbst zum Jäger und jagen die Monster. Das erste Team mit drei gewonnenen Runden siegt. Hinzu kommen kostenlose Twitch-Drops und neue Bundles im Store!

For Honor: Rise of the Jorogumo – 23. Oktober bis 13. November

Der Jorogumo in For Honor ist zurück! Spielerinnen und Spieler erfahren in Nightmare’s Dawn die Ursprünge der Spinnenbestie.

Jede Woche gibt es ein neues Ornament als Belohnung, aber Vorsicht: Die Schwierigkeit steigt wöchentlich! Vier Verteidiger müssen Yoshiro the Damned durch eine verfluchte Version von Market Town eskortieren und dabei gegen starke NPCs und den Jorogumo bestehen. Am 23. Oktober können Spielerinnen und Spieler auf Ubisofts Twitch-Kanal mehr erfahren!

The Crew Motorfest: Halloween Fest – 29. Oktober bis 5. November

Auf der Main Stage wird’s gruselig! Halloween-Stimmung, besondere Summit-Events mit einzigartigen Belohnungen und einen Demolition Royale Boost mit 100 % Bonus auf Erfahrung und Bucks am Wochenende. Am 29. Oktober auf dem Ubisoft Twitch-Kanal startet das Halloween-Fest!

Riders Republic: Pumpkin Hunt – 29. Oktober bis 5. November

Die Kürbisjagd auf The Deck in Riders Republic beginnt. Spielerinnen und Spieler sammeln Kürbisse, um Belohnungen freizuschalten: bei 25 Stück erhalten sie einen Ingame-Titel.

Wer alle sammelt, bekommt das Mumien-Outfit komplett kostenlos. Spielerinnen und Spieler besuchen den HUB für gruselige Deko, Halloween-Outfits im Store und nehmen an thematischen Massenrennen und Live-Events teil. Am 30. Oktober gibt’s den Kürbisjagd-Stream auf Ubisofts Twitch!

Brawlhalla: Brawlhalloween – 22. Oktober bis 5. November

Das gruseligste Prügel-Event in Valhalla ist zurück! Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf das neue Haunted Manor-Podium, über 30 exklusive Skins und Items (inkl. des beliebten Skeleton Dance-Emotes) sowie furchterregende Farben freuen.

Im Event Center gibt’s neue kostenlose Belohnungen wie das Ghoulish-Farbschema und den Trick or Treater Kaya-Skin. Und nicht zu vergessen: Das lang erwartete Vampires vs. Werewolves Skirmish startet am 22. Oktober!

Skull and Bones: Requiem of the Lost – 28. Oktober bis 25. November

Die Reaper sind zurück! Im Skull and Bones -Event Requiem of the Lost müssen Geisterschiffe namens Unhallowed versenkt werden, um den gefürchteten Reaper of the Lost zu beschwören.

Hallowed Flares aus verschiedenen Quellen beschwören den Unbound Reaper herauf. Die Event-Währung Reaper’s Toll kann beim Event-Händler eingetauscht und die Event-Elites besiegt werden, um Punkte für den Event-Pass zu sammeln und weitere Belohnungen freizuschalten.

Tom Clancy’s The Division 2 – 21. Oktober bis 11. November

The Division 2 feiert Halloween mit gruseliger Stimmung in Washington, D.C. und New York. Vom 21. bis 28. Oktober können Spielerinnen und Spieler durch das Besiegen verschiedener Mini-Warhounds und des Houndsman das kostenlose Houndsman-Outfit freischalten.

Danach, vom 28. Oktober bis zum 11. November, wartet das Sinister Shade-Outfit – erhältlich durch das Abschließen einer speziellen Projektreihe.

Zusätzlich gibt es im Store die Bundles Scarecrow (21.Oktober – 4.November) und Under Wraps (14.Oktober – 4.November), mit denen sich Spielerinnen und Spieler passend zur Saison kleiden können. Über Twitch-Drops können außerdem zwei neue Rucksack-Trophäen, drei Halloween-Waffenskins sowie exotische und benannte Caches freigeschaltet werden.