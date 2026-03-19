Ubisoft: Entwicklung bei Red Storm eingestellt – Mitarbeiter entlassen

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Image: Ubisoft

Ubisoft stellt die Spielentwicklung beim Studio Red Storm ein und streicht rund 105 Stellen.

Ubisoft hat Berichten zufolge entschieden, die Spielentwicklung beim Studio Red Storm Entertainment einzustellen. Die Maßnahme ist Teil eines globalen Kostensparplans des Unternehmens.

Von der Entscheidung sollen rund 105 Mitarbeiter betroffen sein. Red Storm ist vor allem für seine Arbeit an Tom Clancy-Titeln bekannt und war über Jahre hinweg ein wichtiger Bestandteil von Ubisofts Shooter-Portfolio.

Mit diesem Schritt reagiert Ubisoft offenbar auf wirtschaftliche Herausforderungen und richtet seine Ressourcen neu aus. Welche konkreten Auswirkungen dies auf zukünftige Projekte und Marken haben wird, ist derzeit noch unklar.

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7 Kommentare Added

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  1. LuNiSa 7880 XP Beginner Level 4 | 19.03.2026 - 15:53 Uhr

    Wisst ihr was.
    Ich hatte schon oft gelesen das die Videospiele Blase irgendwann platzt.
    Ich glaube wir sind gerade mit dabei und erleben genau das.
    Aufgeblasene Budgets, viel zu viele Spiele die kein Mensch spielen kann.
    Auf der einen Seite Dumping Preise, auf der anderen möchte man am liebsten 89€ pro Spiel verlangen usw.
    Die Hardware wird immer teurer und Gaming fast schon zum Luxus.
    Ich glaube die ganze Branche ist gerade dabei sich gesund zu schrumpfen.

    2
    • Homunculus 300120 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.03.2026 - 15:59 Uhr
      Antwort auf LuNiSa

      Jo, das hab ich gestern auch gedacht.. gerade die großen Firmen stecken echt in der Krise.

      1
    • EdgarAllanFloh 117760 XP Scorpio King Rang 4 | 19.03.2026 - 16:03 Uhr
      Antwort auf LuNiSa

      Hierzu kann ich Dir sehr das Video „Die Wahrheit hinter der absurden Gaming-Krise“ von Maurice Weber empfehlen. Das Gaming erreicht nämlich jährlich neue Rekorde.

      Er analysiert da richtig gut die Entwicklungen auf dem Markt. Dass China mittlerweile der Schlüsselmarkt geworden ist. Die Rolle von Roblox und dass es so viele Neuerscheinungen gibt, wie noch nie.

      Das Video hat mir einen ganz neuen Blick darauf eröffnet. Weil ich viele Faktoren gar nicht auf dem Schirm hatte.

      1
  2. EdgarAllanFloh 117760 XP Scorpio King Rang 4 | 19.03.2026 - 15:58 Uhr

    Ui, das Rainbow Six Studio. Ubisoft hat gerade auch einfach ein Cashproblem durch die Misserfolge der letzten Jahre. Von daher werden die ihre Projekte stark bündeln müssen.

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  3. Homunculus 300120 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.03.2026 - 16:07 Uhr

    Ohje.. das ist ne Menge. Ubi ist zwar zu aufgebläht, man kann trotzdem nur hoffen, dass sie es nicht übertreiben und komplett auf der Strecke bleiben.

    Hab letztens gelesen, dass Ubisoft alle Spiele in 5 Bereiche aufgeteilt hat (Vintage Studios und Creative House 1-4) Da wird schon spekuliert, dass so eine Kategorie dicht gemacht wird, wenn die Mehrheit der Spiele da drinne kein Absatz generieren..

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