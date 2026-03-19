Ubisoft: Entwicklung bei Red Storm eingestellt – Mitarbeiter entlassen

Ubisoft stellt die Spielentwicklung beim Studio Red Storm ein und streicht rund 105 Stellen.

Ubisoft hat Berichten zufolge entschieden, die Spielentwicklung beim Studio Red Storm Entertainment einzustellen. Die Maßnahme ist Teil eines globalen Kostensparplans des Unternehmens.

Von der Entscheidung sollen rund 105 Mitarbeiter betroffen sein. Red Storm ist vor allem für seine Arbeit an Tom Clancy-Titeln bekannt und war über Jahre hinweg ein wichtiger Bestandteil von Ubisofts Shooter-Portfolio.

Mit diesem Schritt reagiert Ubisoft offenbar auf wirtschaftliche Herausforderungen und richtet seine Ressourcen neu aus. Welche konkreten Auswirkungen dies auf zukünftige Projekte und Marken haben wird, ist derzeit noch unklar.