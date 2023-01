Ubisoft: Entwicklung von Project Q wurde eingestampft

Die Entwicklung von Project Q wird nicht fortgesetzt. Ubisoft hat sich dazu entschlossen, die Arbeit am PvP-Battle-Arena-Spiel einzustellen. Das geht aus dem mittlerweile geschlossenen Discord-Kanal zum Spiel hervor.

In einer Ankündigung auf dem Kanal hieß es unter anderem:

„Der erste geschlossene Test war ein großer Meilenstein für uns, weil das Team so viel Arbeit hineingesteckt hat, ihr uns so großartig unterstützt habt und ihr uns so toll aufgenommen habt! Wir haben die unglaubliche Energie in diesem Discord geliebt, sie war unser Antrieb für das Projekt. Euer Feedback war ein wahres Geschenk und hat es uns ermöglicht, als Entwickler zu wachsen, um unser Bestes für euch, unsere Spieler, zu geben.“

„All diese warmen Momente machen diese Ankündigung schwieriger: Leider müssen wir unsere kommenden geschlossenen Tests absagen, da Projekt Q nicht mehr weiter entwickelt wird. Das bedeutet auch, dass wir diesen Discord-Server abschalten müssen.“

„Wir haben im Moment keine weiteren Informationen zu kommunizieren, aber wir möchten uns bei euch allen für eure Leidenschaft und eure Liebe zu Project Q bedanken. All eure Nachrichten und eure Unterstützung haben uns die Welt bedeutet und waren von Anfang an ein großer Ansporn für unsere Teams.“