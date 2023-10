Ubisoft: Far Cry-Extraktions-Shooter angeblich in Arbeit

Ubisoft soll nicht nur an Far Cry 7, sondern auch an einem weiteren Spiel arbeiten, dass in der Franchise angesiedelt ist.

Wie Insider Gaming berichtet, handelt es sich dabei um einen extraktionsbasierten Multiplayer-Shooter, der aber nichts mit der Hauptreihe zu tun hat.

Das verantwortliche Studio Ubisoft Montreal habe an beiden Projekten zuvor unter demselben Codenamen gearbeitet, der „Talisker“ lautete. Der Umfang habe sich aber nach Änderungen im Management geändert, wie es heißt.

Far Cry 7 laufe nun unter dem Codenamen „Blackbird“, während der Multiplayer-Shooter „Maverick“ getauft wurde.

Laut dem aktuellen Stand spielt Maverick in Alashnica, einem fiktiven Gebiet in Alaska. Angelockt von dem Versprechen auf Freiheit in der Region, findet der Spieler aber nur Chaos vor, wo die Menschen einander nicht vertrauen.

Um zu überleben, muss der Spieler Ressourcen sammeln, etwa durch das Töten von Tieren oder das Sammeln von Pflanzen. Damit stellt er Ausrüstung, Gadgets und Medizin her. Waffenteile und Patronenhülsen können in der Spielwelt gefunden werden.

Ein Versteck dient weiterhin als Operationsbasis, wo alle Gegenstände und Waffen aufbewahrt werden. Wird „Maverick“ im Team gespielt, teilen sich die Spieler die Basis und Beute.

Der Fokus des Spiels liegt weiterhin im Sammeln von Ausrüstung sowie die Freischaltung von Perks, die mit einem Auflevelungssystem verbunden sind. Der Kauf neuer Perks ist durch das Abschließen von Aufträgen bzw. Herausforderungen möglich.

Das Far Cry Projekt verspricht hohe Belohnungen, die aber auch mit einem hohen Risiko verbunden sind. Da Permadeath aktiviert ist, verliert der Spieler alle Inhalte, die er bei sich trägt, also Beute, Waffen und Ausrüstung. Doch auch Levels und Perks sollen verloren gehen. Nur was im Versteck aufbewahrt wurde, bleibt bestehen.

Der Multiplayer-Ableger soll noch vor Far Cry 7 im April 2025 erscheinen. Im zweiten Halbjahr 2024 steht die Alphaphase an.