Ubisoft: Far Cry-Extraktions-Shooter rebootet – Gerücht

Neben Far Cry 7 soll Ubisoft auch an einem weiteren Spiel arbeiten, dass im Universum der Reihe angesiedelt ist. Über den unter dem Projektnamen „Maverick“ laufenden Far Cry-Extraktions-Shooter hatten wir im Oktober 2023 berichtet.

Ursprünglich sollte es nur eine Multiplayer-Komponente für Blackbird sein, so der Codename für das neue Far Cry 7, es wurde dann aber ein eigenständiges Spiel daraus.

Laut einem Bericht von Insider Gaming hat der Extraktions-Shooter aber nach internen Prüfungen bei Ubisoft ein Reboot erfahren.

Nahestehende Quellen sagen, dass ein Neustart des Projekts schon seit Monaten abzusehen war. Spätestens seitdem das technische Team von Maverick Ende Dezember zu Far Cry 7 (Blackbird) wechselte, damit es auf dem richtigen Weg bleibt.

Projekt Maverick wird wohl zurück in die Prototypenphase gehen und nach personellen Verschiebungen mehrerer beteiligter Studios, darunter Ubisoft Berlin, könnten rund 50 Entwickler auf der Strecke bleiben.

Warum das Projekt einen Neustart erlebt, ist nicht ganz klar. Es könnte mit Ubisofts neuer Strategie zusammenhängen, die eine Straffung inmitten der aktuellen Probleme vorsieht.

Was Far Cry 7 betrifft, so hält das Team einen Release in 2026 für optimistisch, was man mit der Erhöhung der Mitarbeiter und des Budgets begründet.