Ubisoft: Multiplayer soll bei Far Cry in den Vordergrund rücken

Ubisoft-CEO Yves Guillemot möchte, dass der Multiplayer in kommenden Far Cry-Ablegern eine gewichtigere Rolle einnimmt.

﻿Auch wenn einige der mittlerweile über zehn Ableger immer wieder unterschiedliche Multiplayer-Modi enthielten, ist die Far Cry-Reihe vor allem für große offene Welten mit starkem Einzelspieler-Fokus bekannt und beliebt.

Dass sich das in Zukunft ändern könnte, ließ jetzt Ubisoft-CEO Yves Guillemot auf der New Global Sport Conference in Saudi-Arabien durchblicken. Ziel sei es, die Multiplayer-Aspekte stärker in den Vordergrund zu rücken, um Spielern mehr Spielzeit bieten zu können.

Wie sich diese neu gefasste Herangehensweise auf zukünftige Ableger auswirken wird, bleibt abzuwarten. Gerüchteweise arbeitet Ubisoft aktuell an Far Cry 7 und einem, in einer fiktiven Version von Alaska angesiedeltem, Extraction-Shooter-Spin-off, dessen Entwicklung schon einige Rückschläge verdauen musste.

  Duck-Dynasty | 12.09.2025 - 09:41 Uhr

    Der rafft es aber auch einfach nicht, dass er nicht einfach bestimmen kann was die Spieler wollen.
    Der gehört aus seiner eigenen Firma entfernt. Da geht er schon wieder nach Geld betteln mit Versprechungen, die er offensichtlich (na gut, ziemlich wahrscheinlich zumindest) nicht halten wird.

    0
  Bratenbengel | 12.09.2025 - 09:58 Uhr

    Wenn es so kommt, bin ich raus aus Far Cry.
    Naja passt ja zu Ubisoft 👌🏻 oh hab vergessen, man darf ja nichts negatives zu dem Haufen schreiben 🤪

    0

