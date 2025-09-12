Ubisoft: Multiplayer soll bei Far Cry in den Vordergrund rücken

﻿Auch wenn einige der mittlerweile über zehn Ableger immer wieder unterschiedliche Multiplayer-Modi enthielten, ist die Far Cry-Reihe vor allem für große offene Welten mit starkem Einzelspieler-Fokus bekannt und beliebt.

Dass sich das in Zukunft ändern könnte, ließ jetzt Ubisoft-CEO Yves Guillemot auf der New Global Sport Conference in Saudi-Arabien durchblicken. Ziel sei es, die Multiplayer-Aspekte stärker in den Vordergrund zu rücken, um Spielern mehr Spielzeit bieten zu können.

Wie sich diese neu gefasste Herangehensweise auf zukünftige Ableger auswirken wird, bleibt abzuwarten. Gerüchteweise arbeitet Ubisoft aktuell an Far Cry 7 und einem, in einer fiktiven Version von Alaska angesiedeltem, Extraction-Shooter-Spin-off, dessen Entwicklung schon einige Rückschläge verdauen musste.