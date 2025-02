Ubisoft: Fokus liegt auf Open-World- und Live-Service-Spiele

Bei Ubisoft wird man sich in den kommenden Jahren auf Spiele in den Bereichen Open-World-Action-Adventures und Live-Service konzentrieren.

Ubisoft wird sich bei Videospielen in den kommenden Jahren hauptsächlich auf zwei Bereiche konzentrieren: Open-World-Action-Adventures und Live-Service-Spiele.

CEO Yves Guillemot sprach mit Inventoren anlässlich der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres und gab an, diese Schwerpunkte jährlich liefern zu wollen.

Guillemot sagte: „Wir haben erheblich in eine große Pipeline von Produkten für die kommenden Jahre in unseren beiden Vertikalen investiert, nämlich in Open-World-Action-Adventures und ‚Game as a Service‘-native Erlebnisse. Und das ist es, was wir Jahr für Jahr liefern wollen.“

Er sprach auch über Assassin’s Creed Shadows und gab an, dass die Vorbestellungen denen von Assassin’s Creed Odyssey entsprechen.

Des Weiteren habe man für nächstes Jahr „große Pläne“, die Rainbow Six Siege zugutekommen und als „wichtiger Meilenstein im Großplan des Unternehmens“ bezeichnet werden.

Im nächsten Jahr wird zudem Anno 117: Pax Romana und das Handyspiel The Division: Resurgence erscheinen. Was Ubisoft darüber hinaus in der Pipeline hat, darüber spreche man erst im Mai.