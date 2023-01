Ubisoft: Französische Gewerkschaft ruft Mitarbeiter zu Streik auf

Autor:, in / Ubisoft

Die französische Gewerkschaft Solidaires Informatique ruft in Vertretung einiger Mitarbeiter von Ubisoft Paris zu einem vierstündigen Streik auf.

Der Streik, der am 27. Januar von 14 bis 18 Uhr stattfinden soll, ist eine Reaktion auf die kürzlich von Ubisoft-CEO Yves Guillemot angekündigten Einsparungen sowie dessen E-Mail, in welcher er sich mit einem flammenden Appell an seine Mitarbeiter gewandt hatte.

Der Gewerkschaft zufolge versuche Guillemot mit seinen Forderungen einmal mehr den Mitarbeitern den schwarzen Peter zuzuschieben und ihnen ohne Gegenleistung seinerseits eine erhöhte Arbeitsleistung abzuverlangen.

Die mit dem Streik verbundenen Forderungen umfassen eine sofortige Erhöhung aller Gehälter um 10 % als Inflationsausgleich sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbesondere durch die Einführung der 4-Tage-Woche.

Ebenfalls gefordert werden Transparenz bezüglich Plänen für die Belegschaft, auf lokaler wie auch auf globaler Ebene und ein starkes Engagement gegen verdeckte Entlassungen und missbräuchlicher Managementpolitik sowie die Verurteilung dieser Praktiken.