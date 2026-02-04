Ubisoft: Gewerkschafter fordern Guillemots Rücktritt

Nach Studio‑Schließungen und RTO‑Pflicht verlangen Gewerkschafter einen Neustart bei Ubisoft ohne den CEO.

Zwei Gewerkschaftsvertreter von Ubisoft Paris haben deutliche Kritik an der Unternehmensführung geäußert und erklärt, dass ein Wiederaufbau des Vertrauens unmöglich sei, solange Yves Guillemot an der Spitze steht.

In einem Gespräch mit Game Developer beschrieben Marc Rutschlé und Chakib Mataoui eine Belegschaft, die nach den jüngsten Entscheidungen des Publishers „in Panik“ und „wütend“ sei – und sich von der Chefetage „verraten“ fühle.

Der Unmut kommt nur wenige Wochen nach Ubisofts groß angekündigtem „Reset“, der Studio‑Schließungen, Projektabbrüche, weitere Kostensenkungen und eine strikte Return‑to‑Office‑Pflicht umfasst.

Mitarbeitende sollen künftig fünf Tage pro Woche vor Ort arbeiten. Interne Nachrichten zeigen eine erste Reaktion aus Schock, Fassungslosigkeit und scharfer Kritik.

Besonders im Fokus steht CEO Yves Guillemot, der in internen Diskussionen mehrfach direkt angegriffen wurde. Viele fragen sich, warum er nach Jahren des Stellenabbaus und einem laufenden 500‑Millionen‑Euro‑Sparprogramm weiterhin das Unternehmen führt.

Für Rutschlé und Mataoui ist klar: Ein Neuanfang ist ohne Führungswechsel nicht möglich. Rutschlé betont, dass Guillemot zwar nicht allein für Ubisofts Probleme verantwortlich sei, aber als CEO die Verantwortung trage. Sein Urteil fällt hart aus: „Ich erwarte nichts mehr von diesem Typen.“

Mataoui teilt diese Einschätzung und kritisiert zusätzlich die Entscheidung, Guillemots Sohn Charlie Guillemot zum Co‑CEO einer neuen Ubisoft‑Tochter zu machen, die einige der größten Marken des Publishers beherbergen soll. Für ihn ist das ein Beispiel für Vetternwirtschaft– und ein strukturelles Problem.

Guillemot umgebe sich bevorzugt mit langjährigen Vertrauten, was laut Mataoui die kreative Vielfalt und Innovationskraft des Unternehmens bremse.

„Wenn du nur deine weißen, männlichen Freunde in diese Positionen setzt, förderst du keine Diversität und bekommst keine neuen Ideen“, sagt Mataoui. „Wir arbeiten in einem kreativen Beruf. Wir brauchen neue Impulse, um großartige Spiele zu entwickeln. Aber diese Denkweise fehlt uns.“