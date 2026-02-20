Ubisoft: Großer Umbruch – neue Far Cry- & Assassin’s Creed-Spiele + Franchise-Comebacks

In einem neuen Interview von Variety mit Ubisoft CEO Yves Guillemot zeichnet sich ein umfassender Wandel für das Unternehmen ab.

Die kommenden drei Jahre sollen Ubisoft neu ausrichten – mit frischen Spielen, neuen Strukturen und einer klaren Qualitätsstrategie.

Guillemot bestätigt, dass zwei neue Far Cry-Spiele in Arbeit sind. Auch die Assassin’s Creed-Reihe wächst weiter: Mehrere Projekte befinden sich in Entwicklung, darunter Singleplayer- und Multiplayer-Erfahrungen.

Parallel dazu wurden im Januar die internen Strukturen neu geordnet. Ubisoft besteht nun aus fünf Creative Houses, darunter auch die neue Tochter Vantage Studios. Jede Einheit arbeitet autonom, verantwortet eigene Budgets und entwickelt neue Marken.

Teams sollen künftig neue IPs in vertrauten Genres pitchen. Mehrere dieser Projekte sind bereits den Creative Houses zugeordnet. Ziel ist es, Entscheidungswege zu verkürzen und Kreativen mehr Einfluss zu geben. Laut Guillemot zeigt sich der Fokus auf Qualität bereits: Die durchschnittlichen Metacritic-Werte seien von etwa 75 auf 80 bis 85 gestiegen.

Auch international setzt Ubisoft auf Wachstum. Die Partnerschaft mit Tencent soll besonders in China helfen, Marken wie Rainbow Six weiter auszubauen. Gleichzeitig bleiben klassische Serien aktiv: Prince of Persia bleibt Teil des Portfolios, und das Rayman-Comeback hat mit der 30th Anniversary Edition begonnen. Auch Ghost Recon, The Division, The Crew und Brawlhalla sollen weiter wachsen.

Ubisoft hat zudem das Projekt March of Giants von Amazon übernommen – ein MOBA, das eine Lücke im Portfolio schließt und von ehemaligen Rainbow Six-Entwicklern betreut wird. Gleichzeitig wurden sechs Spiele eingestellt, darunter das Prince of Persia Sands of Time Remake, drei neue IPs, ein weiteres unangekündigtes Projekt und ein Mobile-Titel.

Auch im Bereich Film und TV tut sich viel. Die Assassin’s Creed-Serie bei Netflix hat offiziell grünes Licht erhalten, inklusive Cast. Splinter Cell bekommt eine zweite Staffel. Der Watch Dogs-Film ist abgedreht, und FX hat eine Far Cry-Serie bestellt.

Ubisoft setzt damit auf eine Mischung aus neuen Marken, starken Rückkehrern und einer Struktur, die Kreativität stärker fördern soll – ein klarer Kurswechsel für die kommenden Jahre.