Ubisoft: Großes Gerüchtepaket: Insider nennt über 20 laufende Projekte

Eine neue Gerüchteliste aus dem Umfeld von Insider Gaming sorgt für frische Diskussionen rund um die aktuelle Produktionslage bei Ubisoft.

Laut den Informationen, die auf Angaben von Brancheninsider Tom Henderson basieren, arbeitet der Publisher derzeit an einer ungewöhnlich großen Zahl unterschiedlicher Projekte.

Die Palette reicht von bekannten Marken über Remakes bis hin zu komplett neuen Konzepten. Gleichzeitig weist Henderson darauf hin, dass eines dieser Projekte möglicherweise bereits eingestellt wurde, ohne dass klar ist, welches davon betroffen sein könnte.

Die Liste umfasst mehrere Titel aus dem Assassin’s Creed Universum, darunter Assassin’s Creed Hexe, ein Black Flag Remake, ein weiterer nicht näher benannter Assassin’s Creed Remake sowie das Multiplayerprojekt Assassin’s Creed Invictus. Parallel dazu soll Ubisoft an einem neuen Far Cry Hauptteil arbeiten, während mit Project Maverick ein weiterer Far Cry Ableger entsteht, der auf ein extraktionsbasiertes Shooterkonzept setzt.

Auch andere große Marken tauchen in den Gerüchten auf. The Division 3 soll weiterhin in Entwicklung sein, ebenso das Splinter Cell Remake, das bereits vor einiger Zeit offiziell bestätigt wurde. Dazu gesellt sich das langjährige Großprojekt Beyond Good and Evil 2, das trotz seiner langen Entwicklungsphase weiterhin auf der Liste stehen soll.

Im Bereich der Taktik‑ und Shooterreihen werden mehrere neue Produktionen genannt. Dazu gehören Rainbow Six Siege Ports, das taktische Spin‑off Rainbow Six Slice and Dice, ein neuer Ghost Recon Haupttitel sowie ein weiterer Ghost Recon Ableger. Ergänzt wird das Lineup durch Project Crest, einen extraktionsbasierten Shooter im Zweiten Weltkrieg, sowie Project Scout, das als Battle Royale Konzept beschrieben wird.

Auch Fans klassischer Ubisoft‑Marken könnten aufhorchen. Ein Rayman Legends Remake sowie ein weiteres Rayman Projekt unter dem Codenamen Project Iceman sollen sich in Arbeit befinden. Darüber hinaus wird mit Project Alterra ein Spiel erwähnt, das sich stilistisch an Lebenssimulationen orientiert und Elemente eines entspannten Aufbauspiels aufgreift. Die Liste wird durch ein neues The Crew Projekt und einen weiteren Just Dance Titel abgerundet.

Da es sich um unbestätigte Informationen handelt, bleibt abzuwarten, welche dieser Projekte tatsächlich erscheinen werden. Henderson weist darauf hin, dass eines der genannten Spiele möglicherweise bereits eingestellt wurde. Bis Ubisoft selbst Klarheit schafft, bleiben die Angaben reine Gerüchte.