Ubisoft: Gründet Vantage Studios gemeinsam mit Tencent

Ubisoft und Tencent geben die Gründung der gemeinsamen Tochtergesellschaft Vantage Studios bekannt.

Bereits im März hatten Ubisoft und Tencent die gemeinsame Gründung eine Tochtergesellschaft angekündigt, die sich um wichtige Ubisoft-Marken wie Far Cry, Rainbow Six Siege und Assassin’s Creed verantwortlich sein soll.

Dieser Plan wurde nun in die Tat umgesetzt und die Tochtergesellschaft mit dem Namen Vantage Studios nimmt Berichten zufolge ab sofort den Betrieb auf.

2.300 Mitarbeiter aus mehreren Spielentwicklungs-Teams von Ubisoft, darunter aus Montreal (Quebec), Sherbrooke, Saguenay, Sofia und Barcelona, werden von Christophe Derennes und Charlie Guillemot geleitet.

Im Gegensatz zu Ubisoft selbst verfolgt man ein weniger zentralisiertes Modell, was den Entwicklungsteams mehr Eigenverantwortung für ihre jeweiligen Projekte sowie mehr Flexibilität, um auf Veränderungen der Branche reagieren zu können, verschaffen soll.

Tencent hält einen Anteil von 25 Prozent an Vantage Studios und übernimmt eine beratende Funktion für das Führungsteam. Guillemot und Derennes behalten die Kontrolle über kreative und geschäftliche Entscheidungen.