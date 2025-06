Ubisoft: Grünes Licht für neues The Crew-Spiel – Gerücht

Autor:, in / Ubisoft

Der nächste Teil der The Crew-Reihe könnte sich bei Ubisoft in der Entwicklung befinden.

Laut dem renommierten Brancheninsider Tom Henderson hat Ubisoft die Entwicklung eines neuen Spiels der The Crew-Reihe genehmigt. Obwohl derzeit keine weiteren Details bekannt sind, befindet sich das Projekt angeblich noch in einem frühen Stadium, und ein Veröffentlichungstermin liegt vermutlich mehrere Jahre in der Zukunft.

Das jüngste Spiel der Serie, The Crew Motorfest, wurde im September 2023 veröffentlicht und spielt auf einer verkleinerten Version der hawaiianischen Insel Oʻahu. Es erhielt überwiegend positive Kritiken und wurde für seine offene Welt und das Festival-Setting gelobt.