Ubisoft: Hackerdrama eskaliert: Erste Tätergruppe als Fake enttarnt

Nach dem schweren Sicherheitsvorfall rund um Rainbow Six Siege verdichten sich die Hinweise darauf, dass eine der beteiligten Hackergruppen ihre Rolle im gesamten Geschehen bewusst falsch dargestellt hat.

Neue Informationen aus der Szene zeichnen ein komplexes Bild aus mehreren Gruppen, die parallel agieren, sich gegenseitig widersprechen und teilweise bewusst Fehlinformationen verbreiten.

Im Mittelpunkt steht eine Gruppe, die für den ursprünglichen Vorfall verantwortlich sein soll. Diese Gruppe verteilte laut den vorliegenden Angaben virtuelle Währungen im Wert von mehreren hundert Milliarden Dollar und sorgte damit für erhebliche Störungen im Spielbetrieb. Nach dem Eingriff hält sie sich derzeit zurück.

Eine zweite Gruppe behauptete, über Ubisoft‑Quellcode zu verfügen und diesen über eine Sicherheitslücke erlangt zu haben. Diese Darstellung wurde inzwischen widerlegt. Dennoch besitzt die Gruppe interne Daten von Ubisoft, jedoch nicht auf dem Weg, den sie öffentlich kommuniziert hatte.

Eine dritte Gruppe verbreitet über Telegram gefälschte Daten und versucht, Ubisoft und Spieler unter Druck zu setzen. Diese Gruppe hat nach aktuellem Stand keinerlei tatsächlichen Zugriff auf Ubisoft‑Systeme und nutzt lediglich manipulierte Informationen, um Zahlungen zu erzwingen.

Eine vierte Gruppe kritisiert die zweite Gruppe offen und wirft ihr vor, falsche Behauptungen zu verbreiten und andere Beteiligte zu täuschen.

Besonders relevant ist eine fünfte Gruppe, die erst kürzlich in Erscheinung trat. Diese Gruppe legte detailliert dar, wie die verschiedenen Aktionen durchgeführt wurden, und präsentierte Beweise für interne Zugriffe, die andere Gruppen zuvor falsch dargestellt hatten. Dazu gehören technische Analysen, Bildmaterial und Codebeispiele, die sowohl den ursprünglichen Vorfall als auch weitere Aktivitäten erklären. Die Gruppe gilt als technisch versiert und tief in der Reverse‑Engineering‑Szene verankert.

Ubisoft ist über die Aktivitäten der relevanten Gruppen informiert und analysiert weiterhin die Hintergründe des Vorfalls.

Nach aktuellem Stand kennen sich die meisten dieser Gruppen untereinander und agieren lose vernetzt innerhalb einer Szene, die sich intensiv mit Ubisoft‑Spielen und deren technischen Strukturen beschäftigt. Nur die dritte Gruppe steht isoliert und verfolgt rein betrügerische Absichten.