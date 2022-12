Ubisoft: Hauptautor der Tom Clancy-Reihe verlässt das Unternehmen

Über 20 Jahre leitete Richard Dansky als Hauptautor Ubisofts Tom Clancy-Reihe. Wie er auf LinkedIn bekannt gab, ist damit jetzt Schluss, denn er wird Ubisoft und Red Storm Entertainment zum Jahresende verlassen. Zukünftig wird er bei Crytek an Hunt:Showdown mitwirken.

Dansky schreibt: „Nach 23 Jahren werde ich Red Storm Entertainment Ende Dezember verlassen und bei Crytek anfangen, um an deren Horror Spiel Hunt: Showdown zu arbeiten. Ich bin unglaublich aufgeregt über diese neue Chance – und ich freue mich darauf, dem Team beizutreten, das bereits soviel großartige Arbeit bei der Entwicklung der Welt von HUNT geleistet hat.“ „Ich bin Red Storm und Ubisoft sehr dankbar für die Möglichkeiten, die sie mir über die Jahre hinweg geboten haben, um zu lernen und zu wachsen, aber es war eine Gelegenheit, die ich nicht mit gutem Gewissen hätte ausschlagen können. Es ist buchstäblich alles, was ich schon seit Jahren in einem Spiel machen wollte.“

Während seiner Zeit bei der Ubisoft konnte er sich sowohl der IP-Entwicklung, als auch dem Schreiben, bis hin zur Story-Entwicklung und Story-Bearbeitung, widmen. Er stellte eine zentrale Schreibressource für das Unternehmen dar.

Dansky erhielt die Gelegenheit, an vielen Tom Clancy Projekten zu arbeiten, wie Ghost Recon, Splinter Cell, Rainbow Six und zuletzt Tom Clancy’s The Division 2. Zusätzlich schrieb und bearbeitete er auch Drehbücher anderer Ubisoft-Spielmarken, darunter Might & Magic, Far Cry und Blazing Angels. Weiter veröffentlichte er als Autor zusätzlich sieben Romane und eine Kurzgeschichtensammlung.