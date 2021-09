Ubisoft: Igor Manceau wird neuer Chief Creative Officer

Ubisoft gab bekannt, dass Igor Manceau, ein Creative Creative Director mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Unternehmen, zum Chief Creative Officer ernannt wird.

Manceau wird an den CEO und Mitbegründer von Ubisoft, Yves Guillemot, berichten und Mitglied des Ubisofts Executive Committee sein. Als Chief Creative Officer (CCO) des Unternehmens wird Manceau dafür verantwortlich sein, die kreative Vision von Ubisoft zu definieren und voranzutreiben.

Manceau wird eng mit den Beteiligten in allen Studios des Unternehmens zusammenarbeiten, um verschiedene Perspektiven und Sensibilitäten einzubeziehen, die den kreativen Geist der Gruppe nähren.

Zusätzlich zu den Kreativteams von Ubisoft wird Manceau eng mit Virginie Haas, Chief Studios Operating Officer, Sandrine Caloiaro, Chief Portfolio Officer, und ihren jeweiligen Gruppen zusammenarbeiten, um Ubisofts eigene Franchises organisch zu erweitern und Möglichkeiten zu identifizieren, neue Titel zu entwickeln, die die in neuen oder aufkommenden Spielgenres erfolgreich sind.

Manceau kam 1998 zu Ubisoft und gehörte zum Business Marketing Team. Im Jahr 2003 wurde er Director of Editorial Marketing im Studio in Montreal, wo er an der Positionierung und dem kreativen Marketing für mehrere der größten Ubisoft-Franchises, darunter Far Cry, Rainbow Six und Splinter Cell, arbeitete. 2006 gründete und leitete er ein Team, das mit der Konzeption von Gelegenheitsspielen betraut war, und war dann als kreativer Berater für viele Titel verantwortlich.

„Es ist eine echte Ehre für mich, die leidenschaftliche und unglaublich talentierte Gruppe von Leuten zu leiten und zu unterstützen, die für die kreative Leitung von Ubisofts Spielen verantwortlich ist“, so Manceau. „Wir haben einige der besten kreativen Köpfe der Branche bei Ubisoft, und ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um den Fokus unserer Spiele auf Innovation, Qualität und Differenzierung zu erhöhen, sodass wir weiterhin unvergessliche, unterhaltsame und bereichernde Erlebnisse für unsere Spieler liefern.“

Das Auswahlkomitee für die CCO-Position, dem Guillemot und ein Personalberatungsunternehmen angehörten, stellte Manceaus Erfolgsbilanz bei der Leitung kreativer Projekte für verschiedene Spieltypen fest und seine Fähigkeit, Konzepte zu entwickeln, die soziale Spieler und neue Zielgruppen ansprechen, und seine perfekte Teamführung und Zusammenarbeit als Qualitäten, die ihm in dieser Position zum Erfolg verhelfen werden.