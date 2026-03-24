Ubisoft: Insider: Red Storm arbeitete an 10 Spielen während Massenentlassungen

Ein aktueller Insiderbericht wirft neue Schlaglichter auf die Arbeiten bei Red Storm Entertainment während einer Phase massiver Entlassungen.

Laut Informationen von Insider-Gaming waren zum Zeitpunkt der Massenkündigungen mindestens zehn Projekte aktiv in Entwicklung, darunter sowohl große AAA-Titel als auch kleinere Initiativen.

Die Liste der Projekte umfasst bekannte Marken wie Rainbow Six Siege, für dessen saisonale Inhalte das Studio weiterhin verantwortlich war, sowie das nächste Hauptspiel der Ghost Recon-Reihe, intern als Project OVR bezeichnet. Auch die Arbeit an Brawlhalla, Beyond Good & Evil 2 und einem kleineren Rainbow-Six-Ableger namens Slice & Dice war dem Bericht zufolge Teil der laufenden Projekte.

Weitere Arbeiten sollen Splinter Cell, Audio für The Division 2, Konzeptarbeit für The Division 3 sowie Unterstützung bei Watch Dogs: Director’s Cut umfasst haben. Zusätzlich existierte ein weiteres, bislang unbestätigtes Projekt in der frühen Konzeptionsphase.

Die Enthüllung zeigt, dass Red Storm selbst inmitten interner Umstrukturierungen eine breite Palette an Spielen betreute. Dies verdeutlicht sowohl die Größe des Studios als auch die ambitionierten Pläne, die zum Zeitpunkt der Personalreduktionen verfolgt wurden.

Ob und wie viele dieser Projekte langfristig umgesetzt werden, bleibt unklar. Die Informationen stammen aus Insiderquellen und sollten daher vorsichtig betrachtet werden, bieten jedoch einen seltenen Blick auf die interne Projektpipeline von Red Storm.