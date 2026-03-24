Ubisoft: Insider: Red Storm arbeitete an 10 Spielen während Massenentlassungen

Ein aktueller Insiderbericht wirft neue Schlaglichter auf die Arbeiten bei Red Storm Entertainment während einer Phase massiver Entlassungen.
Laut Informationen von Insider-Gaming waren zum Zeitpunkt der Massenkündigungen mindestens zehn Projekte aktiv in Entwicklung, darunter sowohl große AAA-Titel als auch kleinere Initiativen.
Die Liste der Projekte umfasst bekannte Marken wie Rainbow Six Siege, für dessen saisonale Inhalte das Studio weiterhin verantwortlich war, sowie das nächste Hauptspiel der Ghost Recon-Reihe, intern als Project OVR bezeichnet. Auch die Arbeit an Brawlhalla, Beyond Good & Evil 2 und einem kleineren Rainbow-Six-Ableger namens Slice & Dice war dem Bericht zufolge Teil der laufenden Projekte.
Weitere Arbeiten sollen Splinter Cell, Audio für The Division 2, Konzeptarbeit für The Division 3 sowie Unterstützung bei Watch Dogs: Director’s Cut umfasst haben. Zusätzlich existierte ein weiteres, bislang unbestätigtes Projekt in der frühen Konzeptionsphase.
Die Enthüllung zeigt, dass Red Storm selbst inmitten interner Umstrukturierungen eine breite Palette an Spielen betreute. Dies verdeutlicht sowohl die Größe des Studios als auch die ambitionierten Pläne, die zum Zeitpunkt der Personalreduktionen verfolgt wurden.
Ob und wie viele dieser Projekte langfristig umgesetzt werden, bleibt unklar. Die Informationen stammen aus Insiderquellen und sollten daher vorsichtig betrachtet werden, bieten jedoch einen seltenen Blick auf die interne Projektpipeline von Red Storm.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Liest sich doch sehr chaotisch, kein Wunder dass man nun Probleme hat.
Hmm, Absicht von Ubisoft?
Meine, so kann man auch Studios los werden und da ist die Community nichtmal böse wenn das Studio als inkompetent dargestellt wird. Einfach vorher das Studio mit Aufträgen fluten und damit alle Aufträge hinauszögern und aufgrund Ubisofts toxischer positivität traut sich auch keiner aus dem Studio was zu sagen.
Es liest sich so, als würde Ubisoft den Laden endlich mal aufräumen. Lieber ein oder zwei Projekte und die dafür richtig.
Spiele ..BETREUTE.. ist hier das Zauberwort, keins der Spiele in Entwicklung ist eingestellt.
Zumal das sollte auch vermerkt werden es sind nur 105 Mitarbeiter entlassen worden, das Studio ist NICHT geschlossen sondern
die verbleibenden Beschäftigten sollen sich künftig auf IT- und Kundenservice-Aufgaben und auf die Weiterentwicklung der hauseigenen Snowdrop-Engine konzentrieren (was Massive E.’s Job vorher war).
Ubisoft Studios arbeiten sowieso alle zusammen, mal macht das eine die Köpfe schön, das andere das Wasser toll usw.
Das klingt nicht sonderlich positiv. Dann muss ich meine positive Vermutung bezüglich Ubisoft doch revidieren.
Wie man ja seit einiger Zeit weiß: Chaos bei Ubisoft.
Ich warte erstmal ab was bei so vielen Entlassung am Ende noch kommt und was nicht.