Ubisoft: Insider: Watch Dogs Franchise gilt intern als tot

Neue Aussagen von Brancheninsider Tom Henderson werfen ein düsteres Licht auf die Zukunft der Watch Dogs-Reihe.
Laut seinen Informationen gilt die Marke intern bei Ubisoft inzwischen als praktisch tot, auch wenn die geplante Filmadaption weiterhin existiert und unabhängig davon vorangetrieben wird. Die Spiele selbst sollen jedoch keine aktive Entwicklungspriorität mehr besitzen.
Henderson beschreibt, dass die Reihe seit Watch Dogs Legion keine klare Perspektive mehr habe.
Trotz der ursprünglichen Ambitionen, die Marke als technologisch geprägtes Open‑World‑Aushängeschild zu etablieren, seien derzeit keine neuen Projekte in Arbeit, die das Franchise fortführen würden. Die Aussage deutet darauf hin, dass Ubisoft die Serie stillschweigend auslaufen lässt.
Der Hinweis auf den weiterhin geplanten Film zeigt, dass die Marke nicht vollständig verschwunden ist, jedoch nur noch in einem anderen Medium weiterlebt. Für die Spielentwicklung selbst scheint Watch Dogs laut Henderson aktuell keine Rolle mehr zu spielen.
Bis Ubisoft eine offizielle Stellungnahme abgibt, bleiben die Informationen unbestätigt. Die Aussagen des Insiders zeichnen jedoch ein klares Bild davon, wie es um die Zukunft der Reihe stehen könnte.
22 Kommentare
Das franchise war für mich schon tot als ich den ersten Teil beendet habe. So eine langweilig erzählte Geschichte…
glaube das Franchise ist der beste Spiegel gewesen was im Haus Ubisoft über die Jahre falsch gelaufen ist, anstatt den Hauptcharakter weiter auszubauen, ist man Trends nachgelaufen und hat die bis zum Fremdschämen unreflektiert eingebaut und das Ursprungsspiel komplett verbogen
Man hätte da sein eigenes GTA drauf aufbauen und weiterentwickeln können …
Nur noch gigantisch große vollgestopft Openworld mit wiederholenden Aufgaben, um Mikrotransaktionen verkaufen zu können.
Das ist der Franchise für mich schon lange. Sollte auch keinen wundern.
Ubisoft ist tot. Leider 😓
Es muss doch auch nicht jede Reihe fortgesetzt werden. Finde ich daher nicht tragisch.
Man muss sich nur mal kurz den Aktienkurs von Ubisoft anschauen und dann weiß man, dass ganz Ubisoft intern als tot gilt.
Diese Meldung gab es schon in 2024, muss wohl immer wieder mal ausgekramt werden von Jemanden.
Auch wenn zig Leute die Reihe nicht mochten, ich hatte tierisch viel Spaß mit allen 3 Teilen und finde es daher schade.
Allein im 3n das man jeden rekrutierten umstylen konnte mit Aussehen und Kleidung war so unglaublich mega 😁.
Ich werd die Reihe jdfls vermissen.
Ich fand auch alle drei Teile gut, aber in Legion hat man schon eine Abnutzung bemerkt
Das finde ich sehr schade. Ich fand alle Teile super