Ubisoft: Insider: Watch Dogs Franchise gilt intern als tot

Laut Tom Henderson befindet sich die Watch Dogs Marke in einem Zustand ohne Zukunftsperspektive.

Neue Aussagen von Brancheninsider Tom Henderson werfen ein düsteres Licht auf die Zukunft der Watch Dogs-Reihe.

Laut seinen Informationen gilt die Marke intern bei Ubisoft inzwischen als praktisch tot, auch wenn die geplante Filmadaption weiterhin existiert und unabhängig davon vorangetrieben wird. Die Spiele selbst sollen jedoch keine aktive Entwicklungspriorität mehr besitzen.

Henderson beschreibt, dass die Reihe seit Watch Dogs Legion keine klare Perspektive mehr habe.

Trotz der ursprünglichen Ambitionen, die Marke als technologisch geprägtes Open‑World‑Aushängeschild zu etablieren, seien derzeit keine neuen Projekte in Arbeit, die das Franchise fortführen würden. Die Aussage deutet darauf hin, dass Ubisoft die Serie stillschweigend auslaufen lässt.

Der Hinweis auf den weiterhin geplanten Film zeigt, dass die Marke nicht vollständig verschwunden ist, jedoch nur noch in einem anderen Medium weiterlebt. Für die Spielentwicklung selbst scheint Watch Dogs laut Henderson aktuell keine Rolle mehr zu spielen.

Bis Ubisoft eine offizielle Stellungnahme abgibt, bleiben die Informationen unbestätigt. Die Aussagen des Insiders zeichnen jedoch ein klares Bild davon, wie es um die Zukunft der Reihe stehen könnte.