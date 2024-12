Ubisoft: Internes Memo von Yves Guillemots nach XDefiant-Schließung veröffentlicht

Autor:, in / Ubisoft

Am 4. Dezember 2024 informierte Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, die Mitarbeiter in einem internen Memo über die Einstellung des Spiels XDefiant und die Schließung der Produktionsstudios in San Francisco und Osaka. Weiter ging es um die Zukunft des Unternehmens.

Dieses Memo wurde von Insider-Gaming veröffentlicht:

„Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben gerade eine Pressemitteilung herausgegeben, in der wir unsere revidierten Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr bekannt geben.“ „Zunächst erwiesen sich die anfänglichen Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws als schwächer als erwartet, trotz solider Bewertungen von Spielern, die die getreue Umsetzung der Essenz und des Reichtums der ursprünglichen Trilogie anerkennen: 76 auf Metacritic, 3.85/5 im PS Store, ~4/5 auf Xbox und 4.4/5 auf Epic.“ „Während die Spieler den Sinn für Details und die Schönheit der Grafik, die Effektivität des Reputationssystems und liebenswerte Charaktere wie Nix loben, haben einige auch Bereiche mit Verbesserungsbedarf festgestellt. Die Entwicklerteams arbeiten bereits hart daran und konzentrieren sich auf Speicherprobleme, Stealth-Mechaniken, häufigere Quest-Checkpoints und eine bessere NPC-KI. Ich bin zuversichtlich, dass diese Updates das Spielerlebnis deutlich verbessern werden, indem sie es uns ermöglichen, das Versprechen einzulösen und Star Wars Outlaws zu einem Must Play-Spiel und einem Dauerbrenner zu machen. Parallel dazu arbeiten die Publishing-Teams und die Entwickler eng zusammen, um das Engagement für das Spiel zu erhöhen und die Spielerakquise während des Black Friday und der Weihnachtszeit zu steigern.“ „Auf dem heutigen hart umkämpften Markt erwarten die Spieler außergewöhnliche Erlebnisse und extrem ausgefeilte Spiele vom ersten Tag an. Wir müssen uns weiter verbessern, wenn es um die Feinabstimmung unserer Spiele und die Bereitstellung von herausragendem Gameplay geht. Dies wird es Ubisoft ermöglichen, wieder die besten Spiele der Branche zu entwickeln.“ „Daher haben wir beschlossen, Assassin’s Creed Shadows auf den 14. Februar 2025 zu verschieben. Das Spiel ist bereits spielbar und von hoher Qualität und verfügt über alle Funktionen, die das Team in dieses ambitionierte Erlebnis integrieren wollte. Diese ungewöhnliche Entscheidung zu einem so fortgeschrittenen Zeitpunkt ist durch unseren Wunsch motiviert, ein optimales Spielerlebnis auf allen Plattformen und verschiedenen PC-Konfigurationen zu bieten und die kleinen Reibereien zu beseitigen, die wir normalerweise in Updates nach der Markteinführung angehen. Wir werden die zusätzliche Zeit auch nutzen, um das Spielerlebnis mit ein paar wichtigen Nebenquests zu ergänzen, die für noch mehr unvergessliche Momente sorgen werden.“ „Außerdem werden unsere Neuerscheinungen, beginnend mit Assassin’s Creed Shadows, ab dem Launch-Tag wieder auf Steam erhältlich sein, zusätzlich zu den Stores der Erstanbieter, von Epic und Ubisoft, nachdem wir das Feedback der Spieler zu anderen Themen gehört haben. Außerdem überdenken wir derzeit unser Season-Pass-Modell für unsere kommenden Spiele. Für Assassin’s Creed Shadows werden alle Spieler zur gleichen Zeit Zugang zum Spiel haben, und diejenigen, die das Spiel vorbestellt haben, erhalten die erste Erweiterung kostenlos.“ „Neben den ersten wichtigen kurzfristigen Maßnahmen, die ich oben skizziert habe, wird sich die Unternehmensleitung darauf konzentrieren, die Verbesserung unserer Produktions-, Kommunikations- und Veröffentlichungspraktiken und -prozesse in enger Zusammenarbeit mit all diesen Teams zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Spieler in den Mittelpunkt aller unserer Entscheidungen zu stellen. Wir werden Sie regelmäßig über die Fortschritte auf dem Laufenden halten, die wir machen.“ „Abschließend möchte ich noch auf die polarisierende Berichterstattung über unsere kreativen Entscheidungen in letzter Zeit eingehen. Wir sind ein Unterhaltungsunternehmen. Als solches ist es nicht unser Ziel, eine bestimmte Agenda zu unterstützen. Unser Ziel war es schon immer, die Spieler zu unterhalten und ihr Leben mit originellen und denkwürdigen Erlebnissen zu bereichern, die ein weltweites Publikum ansprechen.“ „Dieser Rückschlag sollte uns nicht entmutigen, sondern als Lernerfahrung dienen und uns dazu bringen, noch schneller zu handeln. Lassen Sie uns mehr denn je an unsere Fähigkeit glauben, wieder auf die Beine zu kommen, und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, mit Klarheit und Entschlossenheit angehen. Ich möchte Ihnen für Ihr Engagement danken und meine Zuversicht bekräftigen, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, die Erwartungen einer wachsenden Zahl leidenschaftlicher Akteure zu überraschen und langfristig zu erfüllen. Yves“

Abschließend unterstrich Guillemot, dass die größte Stärke von Ubisoft in seinen Mitarbeitern liegt, und dankte ihnen für ihr tägliches Engagement und die Qualität ihrer Arbeit.