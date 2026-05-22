Ubisoft: Investiert massiv in generative KI und „Playable AI Experience“

Ubisoft hat im Rahmen seines aktuellen Finanzberichts seine strategische Ausrichtung im Bereich künstlicher Intelligenz weiter konkretisiert und dabei deutlich verstärkte Investitionen in sogenannte „Playable Generative AI Experiences“ bestätigt.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht das Projekt Teammates, das als erste spielbare KI-Erfahrung des Unternehmens beschrieben wird. Laut Ubisoft soll dieses System dazu dienen, Spielerlebnisse dynamischer und stärker auf das individuelle Verhalten der Spieler anzupassen.

Ubisoft erklärt, dass derzeit an KI-gestützten Systemen gearbeitet wird, die sowohl die Entwicklung moderner Spiele vereinfachen als auch das Spielerlebnis selbst erweitern sollen. Dazu gehören unter anderem intelligentere NPCs, adaptives Verhalten in Spielwelten sowie KI-Unterstützung für interne Entwicklungsprozesse wie Quality Assurance.

Im Finanzbericht wird zudem betont, dass das Unternehmen seine Investitionen in dieses Feld beschleunigt. Ziel sei es, komplexe Spielwelten besser zu skalieren und gleichzeitig stärker auf Spielerentscheidungen reagieren zu lassen.

Parallel dazu wurde bereits zuvor über Tests im Umfeld von Far Cry berichtet. Insider Tom Henderson hatte erklärt, dass Ubisoft im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten generative KI in der Reihe ausprobiert habe. Diese Experimente seien jedoch nicht direkt Bestandteil von Far Cry 7.

Das Unternehmen selbst beschreibt die Technologie als langfristigen Ansatz, um NPCs und Spielwelten deutlich flexibler und reaktiver zu gestalten. Erste spielbare Experimente könnten laut Ubisoft in den kommenden Jahren erscheinen.

Besonders das Teammates-System zeigt dabei die Richtung: KI-Charaktere sollen nicht nur reagieren, sondern aktiv auf Spielerinput eingehen und dynamische Geschichten ermöglichen, die sich individuell entwickeln.

Ob und in welcher Form diese Technologien in zukünftigen Hauptspielen wie Far Cry oder anderen Ubisoft-Marken landen, bleibt aktuell noch offen. Klar ist jedoch, dass das Unternehmen KI künftig als zentralen Baustein seiner Spieleentwicklung betrachtet.