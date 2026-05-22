Ubisoft: Investiert massiv in generative KI und „Playable AI Experience“

Ubisoft hat im Rahmen seines aktuellen Finanzberichts seine strategische Ausrichtung im Bereich künstlicher Intelligenz weiter konkretisiert und dabei deutlich verstärkte Investitionen in sogenannte „Playable Generative AI Experiences“ bestätigt.
Im Zentrum dieser Entwicklung steht das Projekt Teammates, das als erste spielbare KI-Erfahrung des Unternehmens beschrieben wird. Laut Ubisoft soll dieses System dazu dienen, Spielerlebnisse dynamischer und stärker auf das individuelle Verhalten der Spieler anzupassen.
Ubisoft erklärt, dass derzeit an KI-gestützten Systemen gearbeitet wird, die sowohl die Entwicklung moderner Spiele vereinfachen als auch das Spielerlebnis selbst erweitern sollen. Dazu gehören unter anderem intelligentere NPCs, adaptives Verhalten in Spielwelten sowie KI-Unterstützung für interne Entwicklungsprozesse wie Quality Assurance.
Im Finanzbericht wird zudem betont, dass das Unternehmen seine Investitionen in dieses Feld beschleunigt. Ziel sei es, komplexe Spielwelten besser zu skalieren und gleichzeitig stärker auf Spielerentscheidungen reagieren zu lassen.
Parallel dazu wurde bereits zuvor über Tests im Umfeld von Far Cry berichtet. Insider Tom Henderson hatte erklärt, dass Ubisoft im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten generative KI in der Reihe ausprobiert habe. Diese Experimente seien jedoch nicht direkt Bestandteil von Far Cry 7.
Das Unternehmen selbst beschreibt die Technologie als langfristigen Ansatz, um NPCs und Spielwelten deutlich flexibler und reaktiver zu gestalten. Erste spielbare Experimente könnten laut Ubisoft in den kommenden Jahren erscheinen.
Besonders das Teammates-System zeigt dabei die Richtung: KI-Charaktere sollen nicht nur reagieren, sondern aktiv auf Spielerinput eingehen und dynamische Geschichten ermöglichen, die sich individuell entwickeln.
Ob und in welcher Form diese Technologien in zukünftigen Hauptspielen wie Far Cry oder anderen Ubisoft-Marken landen, bleibt aktuell noch offen. Klar ist jedoch, dass das Unternehmen KI künftig als zentralen Baustein seiner Spieleentwicklung betrachtet.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Aha, deshalb haben die so viel Personal abgebaut 😉
Läuft ja gerade richtig rund bei Ubisoft, vor allem finanziell #Hust
Nein, Projekt Teammates, hat nichts damit zu tun. Es ist ein Tool, letztens gab es eine Vorstellung in Verbindung mit Division. Es geht hier darum dass die KI Gegner und „Bots“ im Spiel besser agieren können. Tatsächlich braucht man sogar mehr echte Menschen als vorher um diese zu verbessern. Es geht hier nicht um KI Inhalte, wie Bilder oder Grafiken, sondern um das Verhalten der Bots/NPCs – „einen teambasierten First-Person-Shooter, bei dem generative KI für dynamische NPC-Charaktere genutzt wird“
Das Tool ist übrigens Open Source, es ist das erste Spielbare Erlebnis mit generativer KI als Gegner und als Teammate.
Nach den Milliarden-Abschreibungen und dem sinkenden Aktienkurs kommt diese Ankündigung sicher gut an🤣
Könnte wirklich gut ankommen. Kosten senken und schnellere Produktionszeiten. So etwas mögen Investoren. Könnte klappen wenn Ubisoft auch qualitativ abliefert.
Deswegen hab ich das geschrieben ja. Nach der Meldung über die Milliarden-Abschreibungen gestern könnte das Timing nicht besser sein. Anleger mögen das. Was die Qualität angeht, wir werden sehen. Ich hab kein Problem mit Ubisoft, mag einige ihrer Spiele. Aber ob es hilft das KI in Games besser wird, das werden wir sehen. Es gibt bis heute kaum Spiele die an die KI von F.E.A.R. rankommen. Und wann kam das? Anfang 2000er?
Na da habe ich dann wohl deinen Smiley falsch interpretiert. 🙂 Was F.E.A.R betrifft. Das kam 18.10.2005 auf dem PC heraus. Erinnere mich deshalb daran, weil mir auf dem Weg zum MediaMarkt einer in den Kofferraum gefahren ist. 🙂
Hmmm ja stimmt schon, beim lesen könnte man meinen das ist sarkastisch gemeint. Es gibt Tage die merkt man sich. Aber das es so eine Verbindung zu F.E.A.R. ist, das ist witzig🤣
Ubisoft Spiele wirken schon seit Ewigkeiten so generisch, als wäre da schon lange Zeit KI am Werk
Wenn dann eine veraltete, schlecht programmierte KI 💩.
Eine KI kann gut eine Welt, also Kulisse schaffen, das beherrscht Ubisoft ja eh schon.
Aber mit einer KI kann man aber keine Welten Sinnvoll füllen und genau das ist doch das woran es bei Ubisoft hapert…
Irgendwann wird auch der depperste Anleger das Merken…
Liest sich erstmal gut, bleibt nur abzuwarten ob Ubisoft das vernünftig umzusetzen weiß.
Bin gespannt, wann die erste Kündigungsnews hier erscheint.