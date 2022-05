Ubisoft: Jedes Übernahmeangebot wird geprüft

Ubisoft-Chef Yves Guillemot hat bekannt gegeben, dass sein Unternehmen alles hat, was benötigt wird, um unabhängig zu bleiben. Dennoch werde man jegliches Übernahmeangebot im Sinne der Aktionäre überprüfen.

Ob derzeit Angebote vorliegen oder der Vorstand ein konkretes Angebot im Interesse der Aktionäre prüft, wurde nicht verraten. Zuvor gab es Berichte, dass Ubisoft derzeit eine Partnerschaft anstrebt, um eine Übernahme vom Tisch zu fegen.

„Es wurde viel über die Konsolidierung in der Branche und insbesondere bei Ubisoft geredet“, sagte CEO Guillemot während der Telefonkonferenz zum Jahresergebnis des Unternehmens am Mittwoch (transkribiert von VGC).

„Unsere allgemeine Position ist klar und wohlbekannt. Wie wir im Februar letzten Jahres gesagt haben, haben wir alles, was wir brauchen, um unabhängig zu bleiben. Wir haben das Talent, die industrielle und finanzielle Größe und ein großes Portfolio an leistungsstarken geistigen Eigentumsrechten, um in den kommenden Jahren massive Werte zu schaffen.

„Es hat uns den Plan gegeben, strategische Partnerschaften mit den größten Playern in der Unterhaltungs- und Technologiebranche aufzubauen. Die aktuellen Spekulationen machen die wahre Attraktivität und den Wert unserer Vermögenswerte und unseres Wertschöpfungspotenzials deutlich.

„Wie bereits erwähnt, ist es für unseren Vorstand als börsennotiertes Unternehmen die beste Praxis, jedes Angebot im Interesse aller Aktionäre und unserer großartigen Teams zu prüfen.“