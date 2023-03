Ubisoft: Katie Scott als Vice President of Editorial ernannt

Ubisoft ernennt Katie Scott als Vice President of Editorial. Katie war vorher bei The Coalition und hat an Gears 5 mitgewirkt.

Ubisoft gab bekannt, dass Katie Scott, eine Game-Designerin mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Videospielproduktion, zum Vice President of Editorial ernannt wurde.

Mit Sitz in Vancouver, Kanada, ist Katie Scott die neueste Verstärkung für Ubisofts Global Creative Office, das mit den Produktionsteams des Unternehmens auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um die kreative Vision hinter Ubisofts riesigem Portfolio an Spielen und Franchises zu fördern. In ihrer Rolle als VP of Editorial wird Katie für die Abstimmung zwischen den Produktionsteams und der redaktionellen Gesamtstrategie der Gruppe verantwortlich sein.

Katies jahrzehntelange Karriere in der Videospielbranche umfasst Positionen im Spieldesign bei Electronic Arts und zuletzt bei Xbox The Coalition Studio, wo sie als Game Design Director am Gears of War Universum gearbeitet hat. Sie hat an mehr als einem Dutzend Titeln mitgewirkt, darunter Gears 5 und vier FIFA-Spiele.

Als leidenschaftliche Verfechterin von Vielfalt und Inklusion in der Videospielbranche hat Katie im Laufe ihrer Karriere eine Reihe von Initiativen entwickelt und umgesetzt, wie z. B. einen Rahmen, der Produktionsteams dabei hilft, eine sinnvolle Repräsentation in ihren Spielen zu gewährleisten.

„Ich freue mich sehr darauf, bei Ubisoft einzusteigen und mit den talentierten, internationalen Teams zusammenzuarbeiten, um unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die Spieler aus der ganzen Welt zusammenbringen“, sagte Katie.

„Die Marken von Ubisoft gehören zu den beliebtesten der Branche, und ich freue mich darauf mit unseren Produktionsteams zusammenzuarbeiten, um die kreative Vision dahinter mitzugestalten.“ „Katie ist eine Expertin für Spieldesign und redaktionelle Strategie mit einer soliden Erfolgsbilanz bei der

mit einer soliden Erfolgsbilanz in der Leitung verschiedener Teams bei komplexen, vielschichtigen Produktionen“, sagte Marie-Sophie de Waubert, Senior Vice President of Studio Operations. „Ich bin zuversichtlich, dass sie als Mitglied des Global Creative Office unsere Produktionsteams dazu befähigen wird, Ubisofts kreative Vision für unser gesamtes Portfolio mitzugestalten und uns dabei zu helfen, weiterhin integrative Titel zu entwickeln, die Spieler aus allen Gesellschaftsschichten genießen können.“