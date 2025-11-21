Ubisoft: Keine Übernahme, Finanzbericht veröffentlicht

Image: Ubisoft

Mit Verspätung ist der Finanzbericht von Ubisoft da – das Unternehmen wurde nicht übernommen.

Der französische Videospielkonzern Ubisoft hat heute seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Damit beendet das Unternehmen eine Phase der Unsicherheit, die durch die zuvor verzögerte Bekanntgabe entstanden war.

Die Verschiebung hatte in der Branche Spekulationen ausgelöst, ob hinter der Verzögerung strategische Gründe wie eine mögliche Übernahme oder größere Umstrukturierungen stehen könnten. Mit der nun erfolgten Veröffentlichung ist klar: Diese Gerüchte entbehren jeder Grundlage.

Nach Angaben von Ubisoft war die verspätete Vorlage des Berichts auf ein rein buchhalterisches Problem zurückzuführen. Dieses habe die Gewinnbekanntgabe verzögert, sei inzwischen jedoch vollständig behoben.

Highlights

  • Ubisoft: Assassin’s Creed hat dieses Jahr „überdurchschnittlich gut abgeschnitten“ und damit die „positive Dynamik“ bestätigt.
  • Assassin’s Creed Mirage hat 10 Millionen Spieler erreicht.
  • Assassin’s Creed Remake soll vor dem 31. März 2026 herauskommen
  • Prince of Persia: The Sands Of Time bleibt im ersten Quartal 2026.
  • Ein noch nicht angekündigter Titel ist für das vierte Quartal geplant (vielleicht AC Black Flag Remake).

  2. Drakeline6 179135 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 21.11.2025 - 11:53 Uhr

    ohne die alten Titel wie Rainbow und Devision 2 wäre Ubisoft echt am A. 😀

  3. Katanameister 247860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.11.2025 - 12:26 Uhr

    Wird sowieso immer enger für Ubisoft, die Spekulationen über eine Übernahme werden wohl nicht abreißen.

  4. Robilein 1180050 XP Xboxdynasty Legend Gold | 21.11.2025 - 12:36 Uhr

    Sehr gut. Freut mich sehr. Für mich persönlich liefern sie ja. DLC’s zu Assassin’s Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed Shadows ist großartig, ein Remake von Assassin’s Creed: Black Flag ist in der Mache. Jetzt müssen nur noch die Zahlen stimmen.

Hinterlasse eine Antwort