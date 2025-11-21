Ubisoft: Keine Übernahme, Finanzbericht veröffentlicht

Mit Verspätung ist der Finanzbericht von Ubisoft da – das Unternehmen wurde nicht übernommen.

Der französische Videospielkonzern Ubisoft hat heute seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Damit beendet das Unternehmen eine Phase der Unsicherheit, die durch die zuvor verzögerte Bekanntgabe entstanden war.

Die Verschiebung hatte in der Branche Spekulationen ausgelöst, ob hinter der Verzögerung strategische Gründe wie eine mögliche Übernahme oder größere Umstrukturierungen stehen könnten. Mit der nun erfolgten Veröffentlichung ist klar: Diese Gerüchte entbehren jeder Grundlage.

Nach Angaben von Ubisoft war die verspätete Vorlage des Berichts auf ein rein buchhalterisches Problem zurückzuführen. Dieses habe die Gewinnbekanntgabe verzögert, sei inzwischen jedoch vollständig behoben.

Highlights

Ubisoft: Assassin’s Creed hat dieses Jahr „überdurchschnittlich gut abgeschnitten“ und damit die „positive Dynamik“ bestätigt.

Assassin’s Creed Mirage hat 10 Millionen Spieler erreicht.

Assassin’s Creed Remake soll vor dem 31. März 2026 herauskommen

Prince of Persia: The Sands Of Time bleibt im ersten Quartal 2026.

Ein noch nicht angekündigter Titel ist für das vierte Quartal geplant (vielleicht AC Black Flag Remake).