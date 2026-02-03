Ubisoft: Kritischer Mitarbeiter erst suspendiert, dann entlassen

Ein gegenüber den Vorgängen bei Ubisoft kritisch eingestellter Mitarbeiter wurde erst suspendiert und mittlerweile sogar entlassen.

Letzte Woche meldete sich David Michaud-Cromp, seines Zeichens seit über 13 Jahren bei Ubisoft beschäftigt, via Social Media zu Wort, um von seiner dreitägigen Suspendierung aufgrund kritischer Kommentare gegenüber dem Unternehmen zu berichten.

Michaud-Cromp kritisierte die RTO-Richtlinien von Ubisoft, die Schließung von Studios sowie die Investitionen in GaaS, welche immer wieder zu Misserfolgen führten. Außerdem stellte er die Entscheidung, Charlie Guillemot, Sohn des Ubisoft-CEO Yves Guillemot als Leiter der Vantage Studios zu installieren aufgrund dessen geringer Erfahrung in Frage.

Die Mitarbeiter seien diejenigen, die den Preis für die Fehlentscheidungen zahlen müssten, während die Führungskräfte weiterhin in Millionen von Dollar schwämmen. Maßnahmen zur Kostensenkung müssten an der Spitze beginnen, da sich sonst nicht ändern würde, so Michaud-Cromp.

Jetzt meldete sich der langjährige Ubisoft-Mitarbeiter erneut über Social Media, um seine Entlassung zu verkünden. Ubisoft sei zu dem Schluss gekommen Michaud-Cromp könne nicht weiter Teil des Unternehmens sein und habe daraufhin beschlossen das Arbeitsverhältnis zu beenden.