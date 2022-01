Ubisoft: Manager äußert sich abfällig zu NFT-Kritikern

Autor:, in / Ubisoft

In einem Interview mit der australischen Finanzvergleichsseite Finder verteidigte Nicolas Pouard, Vizepräsident des Strategic Innovations Lab von Ubisoft, die Pläne des Publishers, NFTs in seine Spiele einzubauen, trotz der massiven Gegenreaktionen der Spieler. Er sagt, dass das Unternehmen seine Pläne zur Einführung von nicht-fungiblen Token (NFTs) in seinen Spielen fortsetzen wird, und die Spieler es einfach „nicht verstehen“.

„Nun, das war eine Reaktion, die wir erwartet hatten“, sagte Pouard über die große negative Reaktion auf das Quartz NFT-System. „Wir wissen, dass das Konzept nicht leicht zu verstehen ist.“

„Aber Quartz ist wirklich nur ein erster Schritt, der zu etwas Größerem führen soll. Etwas, das von unseren Spielern leichter verstanden werden wird.“

Pouard deutete im Laufe des Interviews immer wieder an, dass die Gegenreaktion der Spieler darauf zurückzuführen sei, dass sie die Vorteile von NFTs nicht verstanden hätten, und nicht auf berechtigte Bedenken gegen das System.

„Ich glaube, die Spieler verstehen nicht, was ein digitaler Sekundärmarkt ihnen bringen kann“, sagte Pouard. „Aufgrund der derzeitigen Situation und des Kontextes von NFTs glauben die Spieler wirklich, dass es erstens den Planeten zerstört und zweitens nur ein Werkzeug für Spekulationen ist.“

„Aber was wir [bei Ubisoft] zuerst sehen, ist das Endspiel. Das Endspiel besteht darin, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Gegenstände weiterzuverkaufen, wenn sie sie nicht mehr brauchen oder das Spiel nicht mehr spielen wollen.“

„Es ist also wirklich für sie. Es ist wirklich vorteilhaft. Aber sie bekommen es im Moment nicht.“

Auf die Nachricht, dass Stalker 2-Entwickler GSC Game World seine NFT-Pläne nach den Reaktionen der Spieler geändert hat, antwortete Pouard, dass dies auf mangelndes Verständnis der Spieler zurückzuführen sei.

„Es ist traurig zu sehen, dass es immer noch einen gewissen Widerstand gibt, der auf Missverständnissen beruht“, sagte er. „Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das, was Stalker 2 erreichen wollte, wirklich mit dem vergleichen können, was wir mit Quartz zu erreichen versuchen. Es ist nicht der gleiche Anwendungsfall für die Spieler, würde ich sagen.“

Trotz des Versuchs, die Pläne in einem positiven Licht darzustellen, behauptete Kotaku in einem Bericht im Dezember, dass eine Reihe von Ubisoft-Entwicklern äußerst unglücklich über die Entscheidung des Unternehmens ist, NFTs in ihre Spiele einzubauen.

Die Seite behauptete, dass ihr Nachrichten gezeigt wurden, die auf Ubisofts internem Social Media Hub MANA gepostet wurden, in denen Mitarbeiter Verwirrung und Enttäuschung über die Ankündigung der Ubisoft Quartz Plattform zeigten.

Ein von den Plänen verwirrter Entwickler schrieb: „Ich verstehe immer noch nicht wirklich, welches ‚Problem‘ hier gelöst werden soll. Ist es wirklich die (extrem) negative Publicity wert, die dies verursachen wird?“

Ein anderer Mitarbeiter, der die Plattform nicht befürwortet, meinte: „Wie kann man sich Privateigentum, Spekulation, künstliche Verknappung und Egoismus ansehen und dann sagen: ‚Ja, das ist gut, ich will das, lasst es uns in die Kunst bringen‘?“

